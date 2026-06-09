SUA a aprobat un plan de peste 1 miliard de dolari pentru a opri răspândirea unei muște carnivore ucigașe/ Insecta se înmulțește în rănile animalelor domestice

09 iun. 2026, Articole / Reportaje
SUA a aprobat un plan de peste 1 miliard de dolari pentru a opri răspândirea unei muște carnivore ucigașe/ Insecta se înmulțește în rănile animalelor domestice
Foto: Unsplash
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Cuprins
  1. De ce este această muscă un pericol extrem?
  2. Buget uriaș și sterilizare în masă

Autoritățile sanitare și veterinare din Statele Unite ale Americii au intrat în stare de alertă maximă și au declanșat măsuri de urgență pentru a stopa răspândirea unei specii de muscă carnivoră deosebit de periculoase. Recent, oficialii din statul Texas au confirmat două noi cazuri de infecție, larvele parazite fiind depistate pe un vițel și pe un câine, fapt ce ridică numărul total al focarelor active de pe teritoriul american la patru, anunță Mediafax.

De ce este această muscă un pericol extrem?

Spre deosebire de alte insecte parazite comune, această muscă carnivoră prezintă un comportament extrem de agresiv și distructiv:

  • Insectele adulte caută orice animal cu sânge cald și își depun ouăle direct în rănile deschise sau în membranele mucoase ale acestuia.

  • Odată ce ouăle eclozează, larvele apărute încep să se hrăneasca agresiv cu carnea vie a animalului gazdă.

  • Parazitarea este extrem de rapidă și violentă. În lipsa unui tratament medical veterinar imediat, animalul atacat își găsește sfârșitul în doar câteva zile.

Buget uriaș și sterilizare în masă

Statele Unite s-au mai confruntat cu o criză biologică similară în anii ’50, experiență care ajută acum la configurarea unui plan de răspuns rapid. Pentru a eradica noul focar înainte ca acesta să scape complet de sub control, guvernul american intenționează să aloce un buget de peste 1 miliard de dolari.

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Arma principală aleasă de biologi în acest război ecologic este o tehnică inovatoare: eliberarea controlată în natură a milioane de muște mascule sterile. Acest procedu întrerupe ciclul de reproducere al insectelor, ducând la prăbușirea rapidă a populației de paraziți.

În paralel cu această măsură, autoritățile au impus restricții severe de circulație pentru toate animalele domestice din perimetrul focarelor identificate. Toate zonele considerate cu risc ridicat de contaminare din sudul Statelor Unite sunt în prezent monitorizate și inspectate cu strictețe de echipele sanitare.

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