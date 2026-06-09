Jamon iberic, salată a la rousse (ensaladilla), gazpacho, faimoasele crochete spaniole (croquetas de cocido) și un desert preparat după o rețetă neschimbată din anul 1839 au fost doar câteva dintre atracțiile cinei de care s-a bucurat Papa Leon al XIV-lea, în timpul cinei de la Palatul Episcopal din Madrid, relatează ABC.

Conform informațiilor oferite de Academia Regală de Gastronomie, meniul conceput special pentru această ocazie și servit la reședința cardinalului arhiepiscop de Madrid a fost gândit ca „o mostră reprezentativă a bogăției și diversității patrimoniului gastronomic spaniol”. Din acest motiv au fost selectate rețete de referință și materii prime de o excelență absolută și cu origine controlată.

Haute cuisine și produse de origine controlată la masa Papei

Cina a debutat cu o serie de aperitive de lux, urmate de preparate rafinate pe bază de pește și fructe de mare:

Aperitive: S-a servit faimosul jamón ibérico Cinco Jotas, tradiționalele crochete de cocido ale casei și somon afumat ecologic furnizat de compania de pescuit care deține restaurantul Lhardy din anul 2021. Restaurant care a furnizat tot ce s-a servit la masă.

Antreuri: Suveranul Pontif a fost servit cu un gazpacho răcoritor acompaniat de carne de crab de Galicia ( txangurro ), urmat de o salată rusească cu creveți din Motril ( quisquilla de Motril ).

Felul principal: Piesa de rezistență a fost un pește de captură, meru din Marea Cantabrică, pregătit la cuptor.

Desertul: Cina s-a încheiat grandios cu legendarul sufleu al restaurantului Lhardy, un desert pregătit și astăzi după o rețetă originală de acum aproape două secole.

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Selecția de vinuri, exclusiv spaniole

Pentru a acompania preparatele, Sanctității Sale i s-au oferit trei vinuri de colecție provenite din provincia León:

Trapera 2024 – un vin roze din Denumirea de Origine (D.O.) León. Ultreia Villegas 2023 – un vin roșu de excepție din D.O. Bierzo. Cuvée Lhardy 2024 – un vin alb din D.O. Bierzo, realizat din soiul de struguri godello de către renumitul oenolog Raúl Pérez.

Gastronomia ca expresie culturală

Această cină oficială a avut ca scop principal punerea în valoare a „gastronomiei ca una dintre cele mai semnificative expresii culturale ale Spaniei, aspect la care Sfântul Părinte a făcut referire în discursul adresat auditoriului”, după cum a subliniat Academia Regală.

Restaurantul Lhardy este un adevărat simbol al vechii aristocrații madrilene, fiind de-a lungul istoriei locul de întâlnire preferat al politicienilor, scriitorilor și poeților, dar și un etalon al bucătăriei tradiționale.

Bicentenarul restaurant a fost deschis în anul 1839, iar fondatorul său, francezul Émile Huguenin, a sfârșit prin a-și schimba numele în Emilio Lhardy, datorită succesului uriaș pe care unitatea sa, considerată extrem de modernă pentru acele vremuri, l-a înregistrat în capitala Spaniei.