Pe orice român întrebi la ce mâncare n-ar putea renunța nicicând, nicicum, niciunde, spune: Sarmale!

„Cred că dacă am o oală cu sarmale în frigider, deschid frigiderul și noaptea la trei și le mănânc așa, reci. Sarmalele reci pentru mine nu sunt numai numele de formație pe care o ascultam cu mare bucurie. Sarmalele reci sunt… este o mică vină de-a mea. Așa le mănânc. O bucurie! Practic nici nu le mestec foarte bine, pentru că… Deci la sarmale nu aș renunța niciodată. Da, și la chiftele! Chiftelele alea cu usturoi și mărar, spune Alin Petrică, ziarist român din Benicàssim, Spania.

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

