O simplă caserolă cu pui a fost suficientă pentru a declanșa o dezbatere uriașă online despre bune maniere, spațiu personal și ce este sau nu acceptabil să mănânci într-un avion. Lauren Wall, o tânără de 28 de ani din Florida, a povestit pentru People că și-a luat la pachet două pulpe de pui făcute acasă înainte de un zbor spre Atlanta, pentru că nu știa dacă va avea timp să mănânce în aeroport.

„M-am gândit că aș putea lua ceva din aeroport, dar nu știam dacă voi avea timp. Așa că, în loc să iau fast-food sau ce găseam acolo, mi-am pus la pachet niște pui”, a spus ea.

După ce a trecut de controlul de securitate și s-a urcat în avion, Lauren spune că a început să mănânce în momentul în care echipajul a început să ofere gustări și băuturi pasagerilor.

„Mi s-a părut un moment rezonabil să mănânc”, povestește ea.

Tânăra spune că l-a întrebat chiar și pe colegul de scaun dacă îl deranjează mirosul mâncării, iar acesta ar fi răspuns în glumă: „Doar dacă îmi dai și mie o bucățică.”

Situația s-a schimbat însă câteva momente mai târziu.

„Miroase îngrozitor”, ar fi spus un alt pasager

În timp ce mânca, Lauren a observat că un bărbat aflat pe rândul din față s-a întors către partenera sa și a comentat zgomotos despre miros.

„S-a întors spre ea și a spus: «Miroase». Și a spus-o foarte tare”, povestește tânăra.

Momentul a făcut-o să scoată telefonul și să posteze experiența pe TikTok.

„Eu încercând să-mi înving fricile mâncând pulpe de pui în avion, în timp ce un tip care mânca Cheez-Its în fața mea striga «MIROASE»”, a scris ea în videoclipul devenit viral.

Lauren a explicat că puiul era foarte simplu condimentat.

„Era doar o pulpă de pui la cuptor. Avea sare, piper și usturoi pudră”, spune ea.

Internetul s-a împărțit rapid în două tabere

Clipul a atras rapid mii de comentarii și a împărțit utilizatorii în două grupuri complet diferite.

Mulți oameni au considerat că este lipsit de respect să mănânci preparate cu miros puternic într-un spațiu închis precum cabina unui avion.

„Felul în care te simți tu nu este mai important decât faptul că trebuie să fii atentă la cei din jur”, a comentat un utilizator.

Un alt comentariu devenit viral spunea:

„Poți să îți pui dopuri în urechi sau mască de dormit, dar mirosul este singurul simț pe care nu îl poți ignora sau acoperi. Fiți mai atenți cu ceilalți.”

Alți utilizatori au considerat însă reacțiile exagerate.

„Înțeleg dacă era ton sau altceva foarte puternic, dar puiul are un miros destul de discret”, a scris cineva în apărarea ei.

De ce a continuat să mănânce, în ciuda comentariilor

Lauren Wall spune că întreaga experiență a avut pentru ea o semnificație mai profundă decât simpla alegere a unei mese în avion.

Tânăra, care lucrează și ca health & wellness coach, spune că încearcă să își prioritizeze starea de bine și obiceiurile alimentare chiar și în contexte sociale incomode.

„A fost un pas important pentru mine să pot rămâne fidelă lucrurilor care mă fac să mă simt bine, chiar dacă nu îi face pe toți fericiți”, spune ea.

Lauren se descrie drept un „people pleaser în recuperare” și spune că internetul a transformat rapid situația într-o poveste despre egoism.

„Nu stăteam în bucătărie gândindu-mă cum să pun mai mult usturoi ca să deranjez pe cineva din avion. Nu asta era povestea”, spune ea.

Tânăra spune că speră ca videoclipul să îi ajute și pe alții care se simt inconfortabil atunci când aleg să facă lucrurile diferit față de cei din jur.

„Poate că îi va ajuta pe cei cărora le este teamă să își aducă propria mâncare sau să facă alegeri diferite în contexte sociale”, spune ea.

Mâncarea în avion rămâne un subiect sensibil

Discuția virală readuce în atenție o dilemă care apare frecvent în timpul călătoriilor: cât de mult ar trebui să ne adaptăm obiceiurile personale pentru confortul celor din jur.

În ultimii ani, internetul s-a împărțit de mai multe ori pe tema alimentelor considerate „interzise” în avion — de la ton și ouă fierte până la fast-food sau preparate foarte condimentate.

În lipsa unor reguli clare, totul rămâne, de cele mai multe ori, o chestiune de bun-simț, toleranță și limite personale.