De fiecare dată când tensiunile geopolitice globale provoacă valuri de inflație, supermarketurile devin ținta perfectă pentru acuzații publice. S-a întâmplat în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, și se repetă în 2026, pe fondul blocajelor economice și al scumpirilor generate de conflictul din Iran. Retorica politică simplistă susține adesea aceeași teză: prețurile alimentelor la raft explodează pentru că marile lanțuri de magazine „se îmbogățesc” pe seama crizei.

Realitatea cifrelor din sectorul de distribuție demonstrează însă o dinamică complet diferită. Un studiu amplu realizat de Retail Data în Spania oferă o radiografie clară a rentabilității reale din retail: chiar și în perioade de redresare, marjele rămân extrem de strânse, marii comercianți câștigând mai puțin de 3 euro la fiecare 100 de euro încasați.

2022 și 2026, două războaie, două crize inflaționiste, două realități diferite

Pentru a înțelege cum reacționează piața de retail la șocurile globale actuale din 2026, este esențial să privim retrospectiv spre pragul critic din 2022:

Anul 2022 (izbucnirea războiului din Ucraina): În plină explozie a prețurilor la energie și materii prime, când unele facțiuni politice acuzau deschis supermarketurile de speculă, marjele de profit ale magazinelor s-au prăbușit, de fapt, la un minim istoric de doar 1,8%. Pentru a nu pierde clienți, rețelele de distribuție au absorbit o mare parte din costuri prin promoții și reduceri agresive, penalizându-și propria rentabilitate.

Anul 2026 (contextul conflictului din Iran): După ani de restructurări și investiții masive în eficiență energetică, companiile au reușit să își recupereze parțial oxigenul financiar. În prezent, marja medie de profit a urcat la 2,9%. Cu alte cuvinte, dintr-un coș de cumpărături de 100 de euro, profitul net al supermarketului este de doar 2,9 euro.

Această evoluție arată că retailul alimentar funcționează ca un sector de volum, nu de marjă mare. Creșterea ușoară a profitabilității din ultimii ani nu provine din scumpiri artificiale la raft, ci din optimizarea drastică a cheltuielilor interne și reducerea consumului de energie.

Prețurile alimentelor la raft, marja de profit și aportul la bugetul public

Deși media de 2,9% indică o stabilizare, realitatea din piață este extrem de fragmentată, demonstrând că hiper-competitivitatea menține prețurile sub control:

Doar 34% dintre operatori reușesc să treacă de o rentabilitate netă de 3% din vânzări.

Majoritatea (54% dintre comercianți) abia reușesc să se mențină la o marjă de peste 2%.

În ciuda acestor procente reduse, volumul uriaș de vânzări a făcut ca sectorul să vireze la bugetul statului spaniol, doar prin impozitul pe profit, peste 800 de milioane de euro, o creștere masivă de 45% față de perioada anterioară. Reprezentanții patronatului subliniază că sectorul este unul dintre cele mai competitive și eficiente din economie, iar percepția publică privind „lipsa de concurență” este complet infirmată de realitatea economică.

Boom-ul investițiilor, rețeaua comercială atinge recordul deceniului

În ciuda îngrijorărilor legate de evoluția prețurilor globale în 2026, apetitul pentru expansiune al marilor lanțuri de magazine a atins cote istorice. Anul 2025 s-a încheiat cu un bilanț spectaculos de 860 de noi deschideri de magazine în Spania, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Acest ritm de expansiune se apropie de recordul absolut stabilit chiar în anul crizei din 2022 (când s-au deschis 894 de unități).

Această expansiune masivă a însemnat:

Investiții în infrastructură de peste 1.300 de milioane de euro.

Generarea a peste 10.000 de noi locuri de muncă.

Un sold net pozitiv (punând în balanță deschiderile și închiderile) de 600 de noi unități comerciale.

Tendința se menține solidă și în prima parte a anului 2026. Datele centralizate până în luna aprilie arată deja 221 de noi magazine inaugurate, proiecțiile indicând că anul se va încheia cu un total de aproximativ 800 de locații noi.

Creșterea netă a rețelei comerciale din această perioadă marchează un record al ultimei decade și demonstrează că procesul dureros de reestructurare început în 2022 s-a încheiat. Supermarketurile au învățat lecția crizei trecute: supraviețuirea în fața inflației nu se obține prin majorarea marjelor de profit (care rămân sub pragul de 3%), ci prin eficiență operațională, reducerea închiderilor de unități neprofitabile și investiții masive în proximitate.