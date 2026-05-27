Poliția Locală a Capitalei a aplicat amenzi în valoare totală de 6.000 de lei pentru comercializarea ilegală de fructe la colț de stradă, transmite Agerpres. Potrivit instituției, sancțiunile au fost aplicate unor comercianți care vindeau cireșe, căpșune și caise în mai multe zone din București, fără respectarea reglementărilor legale.

Acțiunile au vizat zonele Unirii, Victoriei, Romană și Aviatorilor, iar sancțiunile au fost aplicate în baza HCGMB 118/2004.

Pe lângă amenzi, autoritățile au confiscat și marfa găsită la vânzare. Însă fructele nu au fost distruse sau aruncate.

„Fructele bune, vândute ilegal la colţ de stradă, pe care le-am confiscat, am preferat să le dăm colegilor noştri de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Întreaga marfă din această dimineaţă – 20 de caserole de căpşuni şi câteva lăzi cu cireşe, caise şi piersici – a ajuns direct pe mesele seniorilor dintr-un centru DGASMB. O adevărată bucurie pentru rezidenţi”, a transmis Poliția Locală a Capitalei pe pagina sa de Facebook.

