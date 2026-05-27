Amenzi de 6.000 de lei pentru vânzarea ilegală de fructe pe străzile din București. Marfa confiscată a ajuns la seniori

27 mai 2026, Articole / Reportaje
Amenzi de 6.000 de lei pentru vânzarea ilegală de fructe pe străzile din București. Marfa confiscată a ajuns la seniori
FOTO: Magnific
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Poliția Locală a Capitalei a aplicat amenzi în valoare totală de 6.000 de lei pentru comercializarea ilegală de fructe la colț de stradă, transmite Agerpres. Potrivit instituției, sancțiunile au fost aplicate unor comercianți care vindeau cireșe, căpșune și caise în mai multe zone din București, fără respectarea reglementărilor legale.

Acțiunile au vizat zonele Unirii, Victoriei, Romană și Aviatorilor, iar sancțiunile au fost aplicate în baza HCGMB 118/2004.

Pe lângă amenzi, autoritățile au confiscat și marfa găsită la vânzare. Însă fructele nu au fost distruse sau aruncate.

„Fructele bune, vândute ilegal la colţ de stradă, pe care le-am confiscat, am preferat să le dăm colegilor noştri de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Întreaga marfă din această dimineaţă – 20 de caserole de căpşuni şi câteva lăzi cu cireşe, caise şi piersici – a ajuns direct pe mesele seniorilor dintr-un centru DGASMB. O adevărată bucurie pentru rezidenţi”, a transmis Poliția Locală a Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Fructele confiscate au fost direcționate către un centru al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, unde au ajuns la rezidenții vârstnici ai centrului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
27 mai
Obiceiul simplu de la masă care poate reduce stresul și schimba chimia creierului, potrivit terapeuților
Obiceiul simplu de la masă care poate reduce stresul și schimba chimia creierului, potrivit terapeuților
Articole / Reportaje
27 mai
„Miroase îngrozitor”: O femeie a devenit virală după ce a mâncat pui făcut acasă în avion / Reacțiile au explodat pe TikTok
„Miroase îngrozitor”: O femeie a devenit virală după ce a mâncat pui făcut acasă în avion / Reacțiile au explodat pe TikTok
Articole / Reportaje
27 mai
Fermierii din zootehnie pot obține credite bancare pe baza adeverințelor APIA, în premieră în Campania 2026
Fermierii din zootehnie pot obține credite bancare pe baza adeverințelor APIA, în premieră în Campania 2026
Articole / Reportaje
27 mai
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Articole / Reportaje
27 mai
Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate
Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate