Tania Ion, coach și specialist în holistică, trăiește de 16 ani în Barcelona. Anterior a locuit alți 16 ani în Canada și 10 ani în România. Alimentația și stilul de viață diferă destul în cele trei societăți, iar ea a fost nevoită de fiecare dată să se adapteze să zicem „regulilor” sau obiceiurilor alimentare ale țării în care trăia.

Dar de fiecare dată a păstrat zona de mâncare de acasă, în special în perioadă sărbătorilor. Din bucătăria mediteraneeană spaniolă adoră să facă supa rece de roșii (gazpacho), fie iarnă fie vară, dar este îndrăgostită și de sosul pe care cei din zona Barcelonei și Cataloniei îl pun peste ceapa la grătar (calçots). Sosul romesco, un sos pe bază de migdale, este considerat de Tania, un preparat complet și ușor de pregătit.