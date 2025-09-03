VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Andreea Prună, influencer : „Am stat 7 ani în Anglia, stau de 4 ani în Spania, nu se pot compara. Alimentația din Spania este mult mai echilibrată”

Povestea Andreei Prună, o hunedoreancă ce și-a început cariera în lumea medicală din România, la Brașov, a continuat apoi în Anglia. După ani de muncă grea și sacrificii (și mult burnout) și-a regăsit echilibrul în Spania, sub soarele de la Benidorm . De 4 ani este influencer, promovează suplimente naturiste și vorbește cu drag despre felul de a trăi și a mânca al oamenilor din Spania și al celor din insula britanică.

Astăzi, Andreea lucrează cu clienți români din toată Europa, pe care îi consiliază să își îmbunătățească alimentația și obiceiurile zilnice. Deși observă că mulți români din diaspora au dificultăți în a renunța la tradiționalele mese bogate în carbohidrați și alcool, crede că schimbarea este posibilă.

„În Anglia era mult mai greu. Prea multă mâncare procesată, plină de aditivi și conservanți. În Spania, măcar ai fructe și legume proaspete, piețe locale, produse cu adevărat gustoase. Asta contează enorm,” spune ea.

În plus, susține Andreea, ai oportunitatea să te duci la o piață să-ți faci cumpărăturile. „Eu sunt omul care mă duc o dată pe săptămână la piață. Când sunt pe repede înainte și am nevoie de lucruri de maximă urgență, mă duc întotdeauna la magazinele locale, dar încerc cât se poate să fac cumpărături la piață, să iau legumele și fructele de acolo. Începi la un moment dat să și cunoști oamenii care știi că au agricultura, agricultura lor proprie. Și nu există, nu există grad de comparație între calitatea mâncării de aici din Spania cu calitatea mâncării din Anglia.”

Proiectul „De la Sarmale la Tapas” este susținut de Ambasada Regatului Spaniei în România

Montaj video: Sergiu Ioana.

Interviul a fost transcris cu Vatis Tech.

