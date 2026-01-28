Suzana Gras este psihoterapeut, cu clienți pe care îi tratează sau sfătuiește on-line, întrucât ea locuiește pe malul Mării Mediterane.

A ales Spania anul trecut, iar eu am provocat-o „ca între vecini”, pentru că și eu locuiesc în apropierea Barcelonei, să discutăm despre schimbări, în dietă și în stilul de viață. Și am vrut să aflu dacă eșecurile în acest domeniu sunt datorită componentei personale sau a influenței mediului în care trăim?

„Este o intersecție între factorii de mediu și cei personali. Trăim într-un „mediu obezogen”, unde suntem bombardați cu porții mari și alimente care nu fac bine corpului. În plus, avem un stil de viață sedentar. Pe plan personal, contează capacitatea de a ne organiza viața și de a ne regla emoțional. Dacă suntem epuizați și la sfârșitul zilei folosim mâncarea și televizorul ca formă de consolare, acest lucru ne scade reziliența emoțională pe termen lung, a răspuns Suzana”.

