Călătorii Culinare Video

VIDEO | De ce stilul de viață de azi nu ne ajută să slăbim și să avem o dietă sănătoasă/ Suzana Gras (psihoterapeut): Este o intersecție între factorii de mediu și cei personali

Ioana Costescu 28 ianuarie 0 comentarii
video-de-ce-viata-de-azi-nu-ne-ajuta-sa-slabim-si-sa-avem-o-dieta-sanatoasa-suzana-gras-psihoterapeut-este-o-intersectie-intre-factorii-de-mediu-si-cei-personali-folosim-mancarea-si-televizorul Foto: G4Food

Suzana Gras este psihoterapeut, cu clienți pe care îi tratează sau sfătuiește on-line, întrucât ea locuiește pe malul Mării Mediterane.

A ales Spania anul trecut, iar eu am provocat-o „ca între vecini”, pentru că și eu locuiesc în apropierea Barcelonei, să discutăm despre schimbări, în dietă și în stilul de viață. Și am vrut să aflu dacă eșecurile în acest domeniu sunt datorită componentei personale sau a influenței mediului în care trăim?

„Este o intersecție între factorii de mediu și cei personaliTrăim într-un „mediu obezogen”, unde suntem bombardați cu porții mari și alimente care nu fac bine corpuluiÎn plus, avem un stil de viață sedentarPe plan personal, contează capacitatea de a ne organiza viața și de a ne regla emoționalDacă suntem epuizați și la sfârșitul zilei folosim mâncarea și televizorul ca formă de consolare, acest lucru ne scade reziliența emoțională pe termen lung, a răspuns Suzana”.

Citește aici interviul complet.

, ,

By Ioana Costescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *