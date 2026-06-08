Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Köveși, a prezentat raportul oficial de activitate al instituției pentru anul 2025. Acest bilanț vine într-un moment cheie, în condițiile în care mandatul său la conducerea instituției europene urmează să expire în octombrie 2026. Datele indică o creștere semnificativă a numărului de investigații, România ocupând un loc central în topul prejudiciilor monitorizate.

Situația din România: Sute de anchete și prejudicii record

În cursul anului 2025, radiografia sesizărilor primite de EPPO cu privire la problemele din București și din țară arată astfel:

359 de sesizări au provenit de la instituțiile naționale;

51 de sesizări au fost transmise de persoane particulare;

4 sesizări au fost primite din partea organelor europene;

2 autosesizări (din oficiu) au fost deschise direct de procurorii europeni.

În baza acestora și a datelor anterioare, parcursul penal pe teritoriul României a înregistrat cifre record în anul 2025:

Dinamica dosarelor și a măsurilor asigurătorii

Anchete noi: Numai în 2025 au fost deschise 303 anchete pe teritoriul României, prejudiciul estimat în aceste noi dosare fiind de 3,91 miliarde de euro.

Total cazuri active: În prezent, totalul anchetelor aflate în curs de desfășurare pe România a ajuns la 535, însumând un prejudiciu uriaș, estimat la 6,05 miliarde de euro.

Tipologia fraudelor: În cadrul investigațiilor active predomină cauzele legate de fraudele din bani europeni (499 de dosare – cu un prejudiciu estimat la 5,03 miliarde euro). Acestea sunt urmate de 28 de dosare care vizează fraude cu TVA și taxe vamale, unde paguba este estimată la 271 de milioane de euro.

Sechestre: Sub conducerea Laurei Codruța Köveși, EPPO a semnat pe numele României ordine de indisponibilizare în valoare de 120 de milioane de euro, reușind să indisponibilizeze efectiv active de 10,83 milioane de euro în 2025.

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Trimiterea în judecată și activitatea din instanțe

Conform raportului pentru anul 2025, acțiunile procurorilor europeni reflectă o activitate intensă în tribunalele din România:

S-au trimis în judecată 20 de rechizitorii care vizează 83 de persoane.

S-au clasat 35 de cazuri (privind 65 de persoane) și alte 37 de cazuri (cu 115 persoane implicate) au fost declinate către autoritățile naționale.

În faza de soluționare și judecată pe rolul instanțelor se află 76 de cazuri.

În ceea ce privește deciziile judecătorilor, 21 de spețe au primit deja hotărâri în primă instanță, iar alte 18 anchete au soluții definitive.

În total, 20 de persoane au fost deja condamnate, în timp ce rata de achitări a fost de 0.

Domeniile cele mai afectate de graude în România

Majoritatea fraudelor active din țară sunt legate de achizițiile publice, corupție, spălare de bani, deturnare de fonduri și participarea la organizații criminale. Zonele cele mai monitorizate au fost:

Programele de dezvoltare regională și urbană – 186 de cazuri Programele din agricultură și dezvoltare rurală – 101 cazuri Programele destinate ocupării forței de muncă – 95 de cazuri Programele de redresare și reziliență (PNRR) – 34 de cazuri

Bilanțul EPPO la nivel european: Criminalitatea organizată, în vizor

La nivelul întregii Uniuni Europene, statistica de la 31 decembrie 2025 indică dimensiuni interstelare ale fraudelor economice. EPPO avea în portofoliu 3.602 anchete active, cu un prejudiciu total estimat la peste 67,27 miliarde de euro.

Din acest total general, marea fraudă privind veniturile (TVA și taxe vamale) a reprezentat peste 67%, însumând 45,01 miliarde de euro. De asemenea, 27% dintre investigații au avut o dimensiune transfrontalieră stabilă, implicând fapte comise pe teritoriul mai multor state.

Creșterea alertă a investigațiilor în 2025

În cursul anului 2025, instituția a prelucrat 6.966 de rapoarte de infracțiuni, marcând o creștere de 6% față de 2024. Acest avans se datorează în special alertelor venite de la particulari (4.629) și de la autoritățile naționale (2.107, o creștere de 20% față de anul anterior). Din păcate, raportările venite din partea instituțiilor și agențiilor UE au crescut doar de la 113 la 143, o evoluție considerată de EPPO ca fiind lipsită de o îmbunătățire semnificativă în depistarea timpurie a fraudelor.

Cu toate acestea, per ansamblu, în 2025 s-au deschis 2.030 de anchete noi (cu aproape 35% mai multe decât în 2024), corespunzând unui prejudiciu de 48,7 miliarde euro.

Rezultatele finale la nivelul UE

Datorită unei cooperări mai bune cu statele membre și a concentrării pe rețelele de criminalitate organizată, EPPO a înregistrat următoarele rezultate globale în 2025: