Colonul iritabil este una dintre cele mai frecvente tulburări digestive moderne și, în același timp, una dintre cele mai frustrante pentru cei care o trăiesc. Mulți oameni experimentează ani întregi balonare, dureri abdominale, constipație, diaree, senzația că „nimic nu le priește”, fără să înțeleagă exact ce se întâmplă și, din păcate, câteodată nu fac nimic ca să repare asta.

Sindromul de colon iritabil, cunoscut și ca IBS (Irritable Bowel Syndrome), nu înseamnă că intestinul este „bolnav grav” sau distrus. Este o tulburare funcțională digestivă, ceea ce înseamnă că intestinul funcționează anormal, chiar dacă analizele și investigațiile pot ieși uneori perfect normale. Este mai mult rezultatul adaptării organismului la stilul nostru de viață decât o boală în sine.

Practic, intestinul devine mai sensibil și reacționează exagerat la anumite alimente, stres, hormoni, lipsă de somn, haos alimentar sau chiar emoții intense.

Vă recomandăm să citiți și: Ce poți mânca dulce, dar și mai sănătos, după masă? De ce apare pofta de dulce și cât „costă” de fapt un ecler sau o amandină? / Explicațiile nutriționistului Tania Fântână

Cine este mai predispus?

Colonul iritabil apare mai frecvent la femei, la persoane anxioase sau foarte stresate, după perioade lungi de suprasolicitare, la persoane cu istoric de sensibilitate digestivă și foarte frecvent la cei care au o relație tensionată cu mâncarea și corpul lor.

- articolul continuă mai jos -

Mulți pacienți spun același lucru: „digestia mea se strică exact când sunt epuizat(ă) psihic” sau „sunt momente în care pur și simplu nu mă recunosc”.

Și nu este întâmplător. Intestinul și creierul comunică permanent prin ceea ce numim axa intestin-creier. De aceea, stresul emoțional are efecte digestive foarte reale.

Care sunt semnele?

Cele mai frecvente simptome sunt:

balonare frecventă, aproape zilnică

gaze

dureri sau crampe abdominale exagerate

alternanță între constipație și diaree, fără să ai o cauză intuitivă rezonabilă

senzația de evacuare incompletă, chiar dacă ai scaun zilnic

abdomen umflat seara, foarte umflat, fără ca tu să fi mâncat cantități mari de mâncare

disconfort după anumite alimente, reacții digestive rapide

Unii oameni au predominant constipație, alții predominant diaree, iar alții alternează între cele două.

Cum se pune diagnosticul?

Colonul iritabil nu se diagnostichează doar pentru că „te balonezi”. Diagnosticul se pune de medic, după discuția simptomelor, istoricul pacientului și excluderea altor boli digestive.

Uneori sunt necesare analize de sânge, teste pentru intoleranțe, ecografie, colonoscopie, teste pentru boala celiacă sau inflamație intestinală.

Este important să nu punem automat eticheta de colon iritabil peste orice simptom digestiv și mai ales să nu începem să excludem grupe mari de alimente pe acest considerent.

Ce agraveză colonul iritabil fără să ne dăm seama?

Foarte multe lucruri aparent banale: mesele haotice, chiar dacă ele conțin mâncare sănătoasă, mâncatul pe fugă, excesul de cafea, alcoolul, perioadele lungi fără mâncare, lipsa somnului, anxietatea, dietele restrictive și chiar excesul de alimente considerate „healthy”.

Da, uneori oamenii se balonează mai tare de la:

smoothie-uri uriașe, băute eventual între mese

semințe în exces, pentru că sunt sănătoase, nu?

prea multe fibre, pentru că vrem să tratăm constipația

salate crude permanente, eventual atunci când vrem să slăbim

îndulcitori, pentru a reduce aportul de zahăr

Care este dieta cea mai recomandată?

Nu există o dietă universală care vindecă IBS. Totuși, una dintre cele mai studiate abordări este dieta low FODMAP.

FODMAP este un grup de carbohidrați fermentabili care pot atrage apă în intestin și pot fermenta excesiv la unele persoane sensibile. Ei există în multe alimente sănătoase: ceapă, usturoi, mere, pere, lapte, grâu, leguminoase, anumiți îndulcitori.

Important: aceste alimente nu sunt „rele”. Problema este sensibilitatea anumitor persoane la ele. Gramajul în care le consumăm este și el important.

Dieta potrivită unui colon iritabil este, de fapt, dieta unui om echilibrat și foarte bine organizat. Fără mese lăsate la întâmplare, fără ciugulit non-stop, fără a trece peste programul de somn.

Dieta low FODMAP se face de obicei temporar și ideal cu ghidaj specializat, pentru că eliminările inutile pe termen lung pot afecta microbiomul și relația cu mâncarea.

Ce ajută de multe ori mai mult decât o listă rigidă sunt mesele regulate, porțiile moderate, mâncarea gătită simplu, reducerea haosului alimentar, mestecatul lent și identificarea alimentelor personale trigger. Deși unele alimente sunt considerate nepotrivite pentru mulți oameni, de la persoană la persoană există alimente care sunt mai bine sau mai rău tolerate digestiv.

Există și o legătură foarte interesantă între colonul iritabil și ciclul menstrual.

Multe femei observă:

mai multă balonare înainte de menstruație

tranzit accelerat în primele zile de ciclu

crampe digestive mai intense

sensibilitate abdominală crescută

Hormonii feminini influențează direct motilitatea intestinală și sensibilitatea digestivă. De aceea, simptomele IBS pot fluctua foarte mult de-a lungul lunii.

În plus, perioadele cu stres ridicat, lipsă de somn, antrenamente excesive, restricții alimentare severe, multitasking permanent și suprasolicitare nervoasă agravează frecvent simptomele.

Colonul iritabil nu este „doar în cap”, dar nici doar în farfurie. Este o combinație complexă între digestie, sistem nervos, hormoni, microbiom și stil de viață. Reglarea uneia nu ține cont de haosul celeilalte.

Poate cea mai importantă lecție este că intestinul reacționează foarte mult la ritmul în care trăim, nu neapărat la alimentul X sau Y. Nu vă cramponați de o listă de ingrediente „permise” sau „interzise”, ci întrebați-vă: cum aș putea să am o viață mai liniștită, cu mai puțin stres, și să învăț să mă alimentez astfel încât mâncarea să mă hrănească, dar să mă simt și bine în propriul corp?