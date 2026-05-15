Toată lumea trebuie să facă, la un moment dat, primii pași în bucătărie. Uită de tehnica spectaculoasă a cuțitelor japoneze și de preparatele perfecte doar pentru Instagram. A învăța să gătești este, înainte de toate, o rutină plină de încercări, greșeli, pete pe haine și spălat de vase.

Bucătari profesioniști și jurnaliști gastronomici au realizat o listă cu 12 sfaturi esențiale care fac procesul de pregătire pentru gătit mult mai simplu, plăcut și lipsit de stres, notează El Pais.

1. Începe cu elementele de bază

Nu te arunca direct la rețete complexe. Lucruri aparent banale, precum o omletă franțuzească, un sos de roșii bine scăzut pentru paste, o supă cremă de legume, un orez bob cu bob sau un ou ochi perfect îți rezolvă majoritatea cinelor. Adaugă pe listă și două-trei deserturi simple, cum ar fi fructe la cuptor cu iaurt și scorțișoară sau banane prăjite la tigaie cu nuci și ciocolată rasă. Nu este nimic gourmet, dar funcționează perfect și nu te vei descuraja din prima.

2. Transformă bucătăria într-un spațiu confortabil

Dacă doar gândul de a intra în bucătărie te obosește, nu vei găti niciodată. Nu ai nevoie de o bucătărie uriașă cu insulă, ci de un spațiu care să nu te streseze. Păstrează blatul de lucru cât mai liber și curat. Este mult mai eficient să strângi și să speli vasele pe măsură ce gătești, decât să aștepți să se adune un munte de mizerie. Ideal este să-ți pui muzică sau podcastul preferat pe fundal. Gătitul va deveni instantaneu un moment de relaxare, nu o corvoadă.

3. Alege un cuțit bun și un tocător potrivit

Înainte de a cumpăra ustensile scumpe, rezolvă baza. Ai nevoie de un singur cuțit de bucătar bun, bine ascuțit, și de un tocător mare și gros. O tocătoare mică și subțire, care alunecă pe blat în timp ce tai, este o tortură și un pericol public. Dacă după 5 minute de tocat ceapă te doare încheietura mâinii, înseamnă că nu ții cuțitul corect.

4. Puține ustensile, dar bine alese

Nu ai nevoie de douăzeci de cuțite și cinci tăvi. Ai nevoie de câteva lucruri de calitate și mereu gata de utilizare. Adaugă pe listă lavete bune, prosoape de bumbac curate (esențiale pentru a prinde vasele fierbinți fără să te arzi) și un blender vertical. Acest aparat accesibil îți va deschide ușa către sute de sosuri, supe creme și hummus-uri fine.

5. Răspunde la întrebarea: de ce vrei să gătești?

Înainte de a pune tigaia pe foc, acordă-ți un moment de reflecție. Care este motivația ta? Vrei să îi faci fericiți pe cei dragi, vrei să ai mai multă grijă de sănătatea ta, vrei să experimentezi sau pur și simplu vrei să fii independent? Fiecare răspuns te va ghida către un anumit tip de rețete și către un ritm propriu.

6. Nu te complica atunci când îți este foame sau ești pe fugă

Foamea și graba sunt cei mai răi sfetnici în bucătărie. Marți seară la ora nouă nu este momentul să încerci prima ta rețetă de osso buco. Deschide o conservă de sardine, taie un roșie, amestecă niște saltată cu linte, fă un ou fiert moale sau o pâine prăjită. În general utilizează ce ai prin frigider. Păstrează experimentele culinare pentru momentele de calm din weekend.

7. Citește rețeta până la final înainte de a începe

Dacă o citești pe bucăți, în timp ce gătești, vei descoperi la pasul șapte că aluatul trebuia să stea la dospit două ore sau că ai uitat să scoți untul din frigider. Francezii numesc asta mise en place, dar este exact ceea ce ar trebui să faci din prima: să așezi toate ingredientele pe masă înainte de a aprinde aragazul.

8. Cel mai bine este să înveți tehnici, nu rețete

Există o diferență uriașă între „știu să fac supă de dovlecei” și „știu să fac supe cremă de legume”. Diferența constă în înțelegerea procesului. Dacă prinzi mecanismul din spatele producerii unei cepe, dacă înțelegi de ce tocănițele vor foc mic, iar fripturile au nevoie de temperatură mare, ai câștigat jumătate din bătălie. Rețetele sunt ghiduri, nu reguli de la Ikea din care nu ai voie să ieși. Cu excepția deserturilor (pentru care îți trebuie rețetă, cantități și pași de urmat strict), în bucătărie aproape totul se poate repara cu puțin bun-simț și imaginație.

9. Gătește ceea ce îți place cu adevărat

Dacă gătești preparate care te încântă, vei dori să repeți experiența. O motivație excelentă este să înveți un preparat pe care îl mâncai în copilărie, făcut de mamă sau de bunică. Întreabă-le cum îl făceau. Când îți va ieși, nu doar că vei recrea un gust familiar, dar le vei oferi momente speciale celor dragi, strânși în jurul mesei.

10. O să greșești și este perfect normal

Toată lumea mănâncă, din când în când, preparate prea fierte, nesărate sau ușor arse. Viața merge înainte. Greșelile în bucătărie nu sunt un eșec, ci lecții practice. Multe dintre preparatele celebre ale lumii (cum este celebra Tarte Tatin) s-au născut din greșeli. Aruncă-te la gunoi dacă sunt necomestibile și ia-o de la capăt. Eventual în altă zi. Azi, când ai ratat rețeta, comandă ceva.

11. Nu ai nevoie de ingrediente exotice

Pentru a găti bine nu ai nevoie de sare de Himalaya, uleiuri cu trufe sau unt adus direct din Franța. Pâinea, roșiile, un ulei bun, ouăle, orezul, cartofii, puiul și legumele de sezon sunt mai mult decât suficiente. Rafinamentul nu stă în raritatea ingredientelor, ci în modul în care le pui în valoare.

12. Produsele semipreparate nu sunt vreo nenorocire

Nu te simți vinovat dacă deschizi o conservă. Diferența dintre a găti o cină rapidă și a comite o greșeală nutrițională comandând fast-food stă, uneori, într-un borcan de năut sau fasole gata fierte. Folosește conserve de leguminoase, legume congelate sau supe de bază gata făcute. Îți economisesc timp prețios și, cu puțină ceapă călită, un roșie pasată și câteva ierburi aromatice, poți obține o mâncare de excepție în doar 15 minute, cu zero efort și zero tehnici complicate.