Oamenii care ajung la 100 de ani îi fascinează de mult timp pe cercetători, iar specialiștii încearcă constant să înțeleagă ce obiceiuri îi ajută să ajungă la o vârstă atât de venerabilă. Un nou sondaj realizat de UnitedHealthcare în rândul a 100 de centenari a identificat șase obiceiuri simple pe care mulți dintre ei le respectă constant, potrivit Health.

Experții spun că aceste rutine contribuie la reducerea inflamației, protejarea mobilității și menținerea sănătății cognitive și emoționale.

1. Au grijă la alimentație

67% dintre centenarii intervievați au spus că alimentația sănătoasă este una dintre cele mai importante priorități pentru ei.

Studiile recente au asociat consumul ridicat de alimente ultraprocesate cu:

boli cardiovasculare;

accident vascular cerebral;

declin cognitiv;

mortalitate crescută.

În schimb, alimentele integrale precum:

fructele;

legumele;

nucile;

semințele,

pot susține sănătatea inimii și a creierului.

„Aceste alimente reduc inflamația, îmbunătățesc reglarea glicemiei și furnizează nutrienți care protejează celulele împotriva stresului oxidativ”, explică Jordan Weiss, profesor la NYU Grossman School of Medicine.

- articolul continuă mai jos -

Specialistul spune că longevitatea nu ține de „superalimente”, ci de o alimentație echilibrată și constantă.

2. Fac exerciții pentru menținerea masei musculare

46% dintre centenari au spus că fac exerciții pentru forță și musculatură.

Specialiștii spun că masa musculară scade natural odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce poate afecta mobilitatea și poate crește riscul de căzături. Antrenamentele de forță pot încetini acest proces și pot contribui la o viață mai lungă și mai activă.

„Faptul că rămân activ îmi menține inima puternică, mintea clară și corpul în mișcare”, a spus unul dintre participanții la sondaj.

3. Merg mult pe jos și petrec timp în natură

42% dintre persoanele intervievate au spus că merg frecvent pe jos sau fac drumeții.

Cercetările recente au asociat aproximativ 7.000 de pași pe zi cu:

risc mai mic de boli cardiovasculare;

risc redus de cancer;

mortalitate mai scăzută.

„Mersul pe jos este modul în care majoritatea oamenilor din comunitatea mea rămân activi”, a spus unul dintre centenari.

Jordan Weiss spune că timpul petrecut în natură poate aduce beneficii suplimentare.

„Expunerea la mediul natural este asociată cu niveluri mai scăzute ale hormonilor de stres, o stare de spirit mai bună și chiar o funcție imunitară îmbunătățită”, explică specialistul.

4. Au ritualuri pentru reducerea stresului

36% dintre centenari spun că practică regulat activități pentru relaxare și reducerea stresului.

Printre acestea se numără:

meditația;

exercițiile de respirație;

momentele de liniște și relaxare.

„Stresul cronic accelerează îmbătrânirea biologică”, spune Jordan Weiss.

Acesta explică faptul că stresul constant poate afecta somnul, sănătatea inimii și nivelul inflamației din organism.

5. Lucrează în grădină

29% dintre participanți spun că fac grădinărit aproape săptămânal.

Specialiștii explică faptul că această activitate combină mai multe elemente benefice pentru sănătate:

mișcare;

timp petrecut afară;

expunere la lumină naturală;

rutină;

sentiment de scop și utilitate.

În plus, grădinăritul poate încuraja și socializarea, asociată cu un risc mai mic de declin cognitiv.

6. Fac exerciții cardio

28% dintre centenari spun că includ regulat exerciții cardiovasculare în rutina lor.

Printre cele mai frecvente se numără:

mersul alert;

alergarea;

înotul;

bicicleta;

exercițiile aerobice.

Specialiștii spun că acest tip de activitate îmbunătățește circulația, oxigenarea și rezistența fizică.

„Cred că secretul pentru a rămâne sănătos este să continui să fii activ”, a spus unul dintre participanți.

Cât contează genetica

Experții spun că genetica joacă un rol important în longevitate, însă stilul de viață rămâne esențial.

„Obiceiurile sănătoase reduc inflamația cronică, deteriorarea vaselor de sânge, pierderea musculară și efectele stresului”, explică Jordan Weiss.

Specialiștii recomandă introducerea treptată a obiceiurilor sănătoase și alegerea unor rutine care pot fi menținute pe termen lung.

„Când un obicei se potrivește personalității și stilului tău de viață, nu mai pare o obligație și devine parte din identitatea ta”, spune Weiss.