Bananele sunt cunoscute mai ales pentru conținutul ridicat de potasiu, mineral important pentru echilibrul fluidelor din organism, funcționarea nervilor și contracțiile musculare. De aceea sunt consumate frecvent după efort fizic sau competiții sportive. Însă beneficiile lor nu se opresc aici. Potrivit unor cardiologi și dieteticieni citați de Parade, consumul regulat de banane poate contribui și la menținerea unui nivel sănătos al colesterolului, conform publicației Parade.

Nivelurile crescute de colesterol LDL, numit și „colesterol rău”, sunt asociate cu un risc mai mare de infarct, accident vascular cerebral și boli cardiovasculare.

Vă recomandăm să citiți și: Cel mai bun mic dejun pentru sănătatea intestinului / Alegerea pe care au făcut-o trei medici gastroenterologi

Cum influențează bananele colesterolul

Medicul cardiolog intervenționist Nadim Geloo explică faptul că bananele sunt bogate în fibre solubile, care ajută la reducerea colesterolului LDL și la eliminarea unei părți din colesterol prin sistemul digestiv.

Fibrele solubile nu sunt descompuse complet în timpul digestiei. Potrivit cardiologului Sean Mendez, acestea se leagă de acizii biliari produși din colesterol și împiedică reabsorbția lor în organism. Astfel, colesterolul este eliminat mai ușor, iar valorile totale ale colesterolului și ale LDL pot scădea.

- articolul continuă mai jos -

Bananele au și un conținut foarte redus de grăsimi saturate, un alt aspect benefic pentru sănătatea cardiovasculară.

În plus, fructul conține antioxidanți, inclusiv vitamina C și compuși fitochimici care pot reduce stresul oxidativ și inflamația, procese asociate cu apariția complicațiilor cardiovasculare.

Bananele mai puțin coapte au mai multe fibre

Dieteticianul clinic Gabrielle Gambino spune că bananele mai puțin coapte conțin mai multe fibre decât cele foarte coapte. Din acest motiv, pentru un aport mai mare de fibre solubile, este recomandat consumul bananelor care încă nu au devenit foarte moi sau foarte dulci.

Un studiu citat de specialiști arată că un consum zilnic de 250-500 de grame de banane, timp de 12 săptămâni, a îmbunătățit raportul dintre colesterolul LDL și HDL cu aproximativ 11%.

Totuși, experții atrag atenția că bananele conțin și zaharuri naturale, motiv pentru care este recomandat consumul moderat, în general o banană pe zi fiind suficientă pentru majoritatea persoanelor.

Cu ce poți combina bananele pentru beneficii mai mari

Specialiștii recomandă asocierea bananelor cu alte alimente benefice pentru inimă, pentru a amplifica efectele asupra colesterolului.

O combinație recomandată este banana cu fulgi de ovăz, deoarece ovăzul este și el bogat în fibre solubile care contribuie la scăderea colesterolului LDL.

Bananele pot fi consumate și împreună cu nuci sau migdale. Oleaginoasele conțin grăsimi sănătoase, fibre și proteine care susțin sănătatea vaselor de sânge și funcționarea sistemului cardiovascular.

O altă variantă recomandată pentru micul dejun este combinarea bananei cu iaurt grecesc, fructe de pădure și semințe. Iaurtul oferă proteine, iar fructele și semințele adaugă fibre și antioxidanți.

Specialiștii spun că schimbările mici, precum includerea mai frecventă a bananelor într-o alimentație echilibrată, pot avea efecte benefice pe termen lung asupra sănătății inimii.