Cercetătorii japonezi au descoperit combinația de condimente care poate amplifica de sute de ori efectul antiinflamator / Ce se întâmplă când ardeiul iute este asociat cu menta

Un nou studiu realizat în Japonia sugerează că anumite combinații de plante și condimente ar putea avea efecte antiinflamatoare mult mai puternice decât atunci când sunt consumate separat. Cercetătorii de la Universitatea din Tokyo au descoperit că asocierea dintre ardeiul iute și mentă sau eucalipt poate amplifica spectaculos activitatea antiinflamatoare a compușilor vegetali, potrivit VerywellHealth.

Rezultatele susțin ideea că diversitatea alimentelor vegetale din dietă poate conta la fel de mult ca ingredientele individuale considerate „superalimente”.

Cum apare inflamația în organism

Inflamația este răspunsul natural al sistemului imunitar atunci când organismul încearcă să combată infecții, leziuni sau alte amenințări.

Pe termen scurt, acest proces este esențial pentru vindecare. Organismul eliberează compuși inflamatori care ajută la repararea țesuturilor și la lupta împotriva bacteriilor sau virusurilor.

Problema apare atunci când inflamația persistă și devine cronică.

Inflamația cronică este asociată cu numeroase afecțiuni, printre care:

boli cardiovasculare,

diabet de tip 2,

artrită,

boli autoimune,

depresie,

afecțiuni digestive,

anumite tipuri de cancer,

boli neurodegenerative.

De cele mai multe ori, aceasta evoluează „în tăcere”, fără simptome evidente.

Ce au analizat cercetătorii japonezi

Studiul realizat la Universitatea din Tokyo a analizat inflamația la nivel microscopic, folosind macrofage — celule ale sistemului imunitar implicate direct în răspunsul inflamator.

Cercetătorii au indus artificial inflamația în aceste celule și apoi au testat diferiți compuși extrași din plante cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatoare.

Au fost analizați compuși proveniți din:

mentă (mentol),

ardei iute (capsaicină),

eucalipt (1,8-cineol),

ghimbir,

hamei.

Substanțele au fost testate atât individual, cât și în combinație.

Rezultatele care au atras atenția cercetătorilor

Efectele cele mai spectaculoase au apărut atunci când capsaicina din ardeiul iute a fost combinată cu mentă sau eucalipt.

Potrivit studiului:

efectul antiinflamator al capsaicinei a crescut de aproximativ 700 de ori atunci când a fost asociată cu mentolul din mentă;

asocierea cu eucalipt a crescut efectul de aproximativ 150 de ori.

Cercetătorii spun că explicația ține de modul diferit în care acești compuși acționează în organism.

Mentolul și compușii din eucalipt influențează inflamația prin alte căi chimice decât capsaicina din ardeiul iute. Atunci când sunt combinate, aceste mecanisme par să se completeze reciproc și să amplifice efectul final.

Practic, plantele nu funcționează doar individual, ci pot deveni mai eficiente atunci când sunt consumate împreună.

Ce înseamnă acest lucru pentru alimentație

Autorii studiului spun că rezultatele susțin ideea unei alimentații variate și bogate în plante.

Mulți compuși vegetali probabil lucrează „în echipă”, iar efectele benefice ale unei diete bogate în legume, fructe, ierburi aromatice și condimente ar putea veni tocmai din aceste interacțiuni complexe.

Specialiștii atrag însă atenția că studiul a fost realizat la nivel celular, nu pe oameni, ceea ce înseamnă că sunt necesare cercetări suplimentare înainte de a putea face recomandări precise.

Cu toate acestea, includerea unei varietăți mai mari de plante în alimentație este deja asociată cu multiple beneficii pentru sănătate.

Cum poți include aceste ingrediente în alimentația de zi cu zi

Deși nu există încă recomandări exacte privind cantitățile sau combinațiile ideale, ingredientele analizate în studiu pot fi integrate ușor în mesele obișnuite.

Printre ideile sugerate de specialiști se numără:

supe și tocănițe picante cu ardei iute și verdețuri aromatice;

marinade cu chilli și mentă;

tacos, salate sau bowl-uri cu ingrediente condimentate și plante proaspete;

ceai de mentă sau eucalipt consumat alături de mesele principale.

Cercetătorii spun însă că mesajul principal nu este consumul obsesiv al unei combinații anume, ci diversificarea alimentației și creșterea aportului de plante.