Pâinea cu maia a devenit extrem de populară în ultimii ani, iar interesul pentru acest tip de fermentație nu a dispărut nici după perioada pandemiei, când mulți oameni au început să își facă propria pâine acasă. Dincolo de gustul ușor acrișor și textura specifică, nutriționiștii spun că pâinea cu maia poate avea și câteva avantaje importante pentru digestie, potrivit RealSimple.

Specialiștii explică faptul că procesul lent de fermentare ajută la descompunerea parțială a glutenului și amidonului înainte ca pâinea să fie consumată, ceea ce o face mai ușor de tolerat pentru multe persoane.

De ce este pâinea cu maia mai ușor de digerat

Spre deosebire de pâinea preparată cu drojdie comercială, pâinea cu maia folosește un starter obținut din apă și făină fermentate natural, care dezvoltă drojdii și bacterii benefice din mediul înconjurător.

Procesul de fermentare durează mai mult decât în cazul pâinii clasice, iar specialiștii spun că tocmai acest lucru face diferența.

„Motivul pentru care pâinea cu maia este mai ușor de digerat ține de procesul lent de fermentare. Drojdia și bacteriile benefice fac practic o parte din digestie înainte ca pâinea să ajungă în stomac”, explică Jordan Langhough, dietetician și antrenor personal certificat.

Acesta spune că microorganismele implicate în fermentație contribuie la descompunerea glutenului și a amidonului.

„De aceea, multe persoane care se simt balonate după ce consumă pâine obișnuită tolerează mai bine pâinea cu maia”, adaugă specialistul.

Fermentația poate influența și glicemia

Nutriționiștii spun că beneficiile nu țin doar de digestie.

Jackie Bridson, dietetician din Florida, explică faptul că fermentația modifică structura amidonului din pâine.

„Acest lucru poate încetini digestia și poate reduce viteza cu care pâinea cu maia crește glicemia”, spune ea.

Și Megan Huff, dietetician și fondatoarea Nutrition by Megan din Los Angeles, spune că pâinea cu maia are, în general, un indice glicemic mai mic decât multe tipuri de pâine rafinată.

„Este mai puțin probabil să provoace creșteri bruște ale glicemiei”, explică aceasta.

Poate ajuta și la absorbția unor nutrienți

Procesul de fermentație poate avea efecte și asupra modului în care organismul absoarbe anumite substanțe nutritive.

Potrivit specialiștilor, bacteriile lactice implicate în fermentare contribuie la reducerea fitatilor — compuși care pot împiedica absorbția unor minerale.

„Acest lucru poate îmbunătăți absorbția unor nutrienți importanți precum fierul, seleniul și vitaminele din complexul B”, spune Megan Huff.

Este potrivită pentru persoanele sensibile la gluten?

Nutriționiștii atrag atenția că pâinea cu maia nu este lipsită de gluten și nu este potrivită pentru persoanele cu boală celiacă.

Totuși, unele persoane cu sensibilitate ușoară la gluten pot tolera mai bine acest tip de pâine comparativ cu variantele clasice.

Cum poate fi consumată

Pâinea cu maia este versatilă și poate fi inclusă ușor în alimentația de zi cu zi.

Jordan Langhough spune că îi place să o consume:

cu avocado și ou;

cu brânză de capră și dulceață picantă;

în sandvișuri;

alături de supe.

Jackie Bridson recomandă și variante simple pentru gustări.

„Poate deveni o gustare energizantă dacă este consumată cu unt de migdale și felii de banană”, spune ea.

Pâinea cu maia mai poate fi folosită pentru:

crutoane,

bruschete,

french toast,

garlic bread,

budinci sărate sau dulci cu pâine.

De ce contează totuși porția

Chiar dacă este considerată mai ușor de digerat, specialiștiii spun că pâinea cu maia trebuie consumată cu moderație.

„Una-două felii la o masă sau gustare echilibrată reprezintă o variantă rezonabilă”, spune Bridson.

Pentru un impact mai bun asupra glicemiei, nutriționiștii recomandă asocierea cu:

proteine,

fibre,

grăsimi sănătoase.

De exemplu: