VIDEO | Conferința G4Food & Economedia | Horia Dan Cardoș, director general Agroland: Pe termen mediu și lung, jucătorii europeni care vor supraviețui în zona de agrifood vor fi cei care vor reuși să integreze tot mai mult producătorii de materii prime

24 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Foto: G4Food

Horia Dan Cardoș, director general Agroland, a declarat că în agrifood e nevoie de un tip de integrare complexă pentru a face față crizelor. Declarația a fost realizată în cadrul conferinței „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale” tema Mercosur:

„Noi suntem și producători de de semințe pentru cereale pentru fermieri. Avem o devizie de imputuri prin care le vindem. Achiziționăm cerealele de la fermieri, le ducem în fabricii noastre de furaje, le ducem la fermele noastre și în magazinele pe care le operăm. Suntem, așa cum spuneam, aproape imuni la șocurile pe care le traversăm în ultimii ani și credem că pe termen mediu și lung, jucătorii europeni care vor supraviețui în zona de agrifood vor fi cei care vor reuși să integreze tot mai mult producătorii de materie primă”.

G4Food și Economedia au organizat vineri, 20 martie 2026, conferința „România în noul context global. Oportunități și riscuri economice, agricole și comerciale”, un eveniment care a adus în prim-plan schimbările majore din economie, agricultură și comerț și modul în care acestea influențează mediul de business din România.

Conferința a reunit decidenți publici, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai asociațiilor profesionale și experți în politici economice. Discuțiile s-au concentrat pe impactul noilor realități globale, inclusiv acordul UE-Mercosur, asupra agriculturii, industriei și exporturilor.

