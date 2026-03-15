Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu este „cel mai talentat bucătar”, adăugând că „gustul copilăriei e o mâncare cu sos de roșii cu pui, pe care o face mama mea, învățată de la bunica mea din Oltenia”. Edilul a vorbit despre preferințele sale culinare în cadrul emisiunii „La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, difuzată de Digi24.

Edilul a recunoscut că nu se consideră un bucătar priceput, deși are o preferință clară pentru preparatele simple. „Nu sunt cel mai talentat bucătar. Grătarul se pune?”, a spus Ciprian Ciucu.

Când vine vorba despre gusturile care îi amintesc de copilărie, primarul Capitalei a povestit că unul dintre preparatele la care revine cu gândul este o mâncare tradițională pregătită în familie. „Gustul copilăriei e o mâncare cu sos de roșii cu pui, pe care o face mama mea, învățată de la bunica mea din Oltenia”, a declarat el.

În prezent, Ciprian Ciucu spune că preferă să ia cina acasă și că mesele în oraș sunt destul de rare. „Prefer să iau acasă cina. Poate ieșim o dată la două săptămâni la cină în oraș, deși e mult… Încercăm măcar de două ori pe lună”, a explicat primarul.

El a vorbit și despre schimbările pe care le-a adus funcția publică în viața sa de zi cu zi. Potrivit lui Ciprian Ciucu, faptul că este o persoană publică îl face să fie recunoscut cu ușurință atunci când iese în oraș. „De când sunt primar general sunt foarte ușor de reperat. Lumea îți face poze pe furiș. Câteodată e ciudat sentimentul. Eu nu sunt obișnuit ca sunt atât de cunoscut și de vizibil”, a mai spus edilul în cadrul emisiunii.