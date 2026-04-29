Minivacanța de 1 Mai îi trimite pe mulți români la grătar, la munte sau la mare, dar pregătirile încep, ca de obicei, cu drumul la supermarket. Pentru cei care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri, vestea bună este că marile lanțuri de magazine rămân deschise și de Ziua Muncii, chiar dacă unele funcționează după program adaptat.

Majoritatea retailerilor au anunțat că nu închid pe 1 Mai, iar în cele mai multe cazuri programul va fi cel obișnuit sau unul apropiat de orarul de weekend.

Kaufland, program normal

În funcție de locație, cele mai multe unități vor fi deschise în intervalul 07.00 sau 07.30 (în fincție de magazin) – până la 22.00 sau 22.30, însă există și excepții în anumite orașe sau centre comerciale, unde magazine îți ajustează programul după cel al mall-ului. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al magazinului din apropiere.

Lidl rămâne deschis

Programul este, în mare parte, cel standard, între orele 08.00 și 21.00, în funcție de magazin. Dar în unele orașe programul poate fi până la 22.00. Retailerul nu a anunțat restricții speciale pentru această zi.

Carrefour păstrează programul obișnuit

În general, intervalul de funcționare este între 07:00 și 22:00. Dar poate varia în funcție de formatul magazinului și de zonă, respectiv 07.30 – 22.30 sau 08.00 – 23.00.

Comenzi online fără întrerupere

Unele magazine păstrează posibilitatea e a face cumpărături online non-stop, chiar și în zilele de sărbătoare.

Mega Image și Shop&Go, fără schimbări majore

Cele mai multe unități vor funcționa între 07.30 și 22.00, iar comenzile online vor putea fi plasate fără întrerupere.

Penny rămâne deschis

Și magazinele Penny vor funcționa de 1 Mai, în majoritatea cazurilor în program normal, respectiv de luni până sâmbătă, între orele 08.00-21.00.

Auchan păstrează orarul standard

Magazinele vor fi deschise, în general, între 07.00 și 22.00 sau 23.00, în funcție de unitate și de amplasare.

Mall-urile, deschise în program normal

Pentru cei care aleg să combine cumpărăturile cu ieșirile în oraș, centrele comerciale și mall-urile vor funcționa, în cea mai mare parte, după program normal în perioada 1–3 mai, inclusiv zonele de food court și cinema.

Deși marile lanțuri rămân deschise, programul poate diferi de la un magazin la altul, mai ales în zonele turistice sau în centrele comerciale cu orar propriu.