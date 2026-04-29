Programul supermarketurilor de 1 Mai 2026 / Unde poți face cumpărături în minivacanță și ce magazine rămân deschise

29 apr. 2026, Articole / Reportaje
Programul supermarketurilor de 1 Mai 2026 / Unde poți face cumpărături în minivacanță și ce magazine rămân deschise
Minivacanța de 1 Mai îi trimite pe mulți români la grătar, la munte sau la mare, dar pregătirile încep, ca de obicei, cu drumul la supermarket. Pentru cei care lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri, vestea bună este că marile lanțuri de magazine rămân deschise și de Ziua Muncii, chiar dacă unele funcționează după program adaptat.

Majoritatea retailerilor au anunțat că nu închid pe 1 Mai, iar în cele mai multe cazuri programul va fi cel obișnuit sau unul apropiat de orarul de weekend.

Kaufland, program normal

În funcție de locație, cele mai multe unități vor fi deschise în intervalul 07.00 sau 07.30 (în fincție de magazin)  – până la 22.00 sau 22.30, însă există și excepții în anumite orașe sau centre comerciale, unde magazine îți ajustează programul după cel al mall-ului. Clienții sunt sfătuiți să verifice programul exact al magazinului din apropiere.

Lidl rămâne deschis

Programul este, în mare parte, cel standard, între orele 08.00 și 21.00, în funcție de magazin. Dar în unele orașe programul poate fi până la 22.00. Retailerul nu a anunțat restricții speciale pentru această zi.

Carrefour păstrează programul obișnuit

În general, intervalul de funcționare este între 07:00 și 22:00. Dar poate varia în funcție de formatul magazinului și de zonă, respectiv 07.30 – 22.30 sau 08.00 – 23.00.

Comenzi online fără întrerupere

Unele magazine păstrează posibilitatea e a face cumpărături online non-stop, chiar și în zilele de sărbătoare.

Mega Image și Shop&Go, fără schimbări majore

Cele mai multe unități vor funcționa între 07.30 și 22.00, iar comenzile online vor putea fi plasate fără întrerupere.

Penny rămâne deschis

Și magazinele Penny vor funcționa de 1 Mai, în majoritatea cazurilor în program normal, respectiv de luni până sâmbătă, între orele 08.00-21.00.

Auchan păstrează orarul standard

Magazinele vor fi deschise, în general, între 07.00 și 22.00 sau 23.00, în funcție de unitate și de amplasare.

Mall-urile, deschise în program normal

Pentru cei care aleg să combine cumpărăturile cu ieșirile în oraș, centrele comerciale și mall-urile vor funcționa, în cea mai mare parte, după program normal în perioada 1–3 mai, inclusiv zonele de food court și cinema.

Deși marile lanțuri rămân deschise, programul poate diferi de la un magazin la altul, mai ales în zonele turistice sau în centrele comerciale cu orar propriu.

 

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
29 apr.
Alianța pentru Agricultură și Cooperare avertizează asupra unui „vid legislativ grav”: creditul furnizor cu discount condiționat crește riscul de îndatorare în rândul fermierilor
Alianța pentru Agricultură și Cooperare avertizează asupra unui „vid legislativ grav”: creditul furnizor cu discount condiționat crește riscul de îndatorare în rândul fermierilor
Articole / Reportaje
28 apr.
Caravana Hora a ajuns la Timișoara, pentru a aborda problemele industriei de profil cu antreprenori și autorități/ Radu Tănase (director executiv HORA): „Ne dorim ca ospitalitatea și turismul să ajungă la 10% din PIB”
Caravana Hora a ajuns la Timișoara, pentru a aborda problemele industriei de profil cu antreprenori și autorități/ Radu Tănase (director executiv HORA): „Ne dorim ca ospitalitatea și turismul să ajungă la 10% din PIB”
Articole / Reportaje
28 apr.
Bielorusia forțează agricultura pe pământurile contaminate de la Cernobîl/ Specialiștii spun că e periculos
Bielorusia forțează agricultura pe pământurile contaminate de la Cernobîl/ Specialiștii spun că e periculos
Articole / Reportaje
28 apr.
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Studiu: Reducerea substanțelor active autorizate în UE poate afecta producția agricolă și balanța comercială a României / „Securitatea alimentară devine un obiectiv esențial pentru stabilitatea economică”
Articole / Reportaje
28 apr.
Ciorile distrug culturile de porumb abia răsărite: fermierii cer soluții, dar păsările sunt protejate prin lege
Ciorile distrug culturile de porumb abia răsărite: fermierii cer soluții, dar păsările sunt protejate prin lege

Cele mai noi articole

VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se feliază un jamon spaniol? Tehnica recomandată de chef Traian Galleguillos
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum se feliază un jamon spaniol? Tehnica recomandată de chef Traian Galleguillos
Rețetele Juanitei | Cina perfectă în 30 de minute/ Tartă quiche cu umplutură din 3 ingrediente, sparanghel și aluat gata pregătit
Rețetele Juanitei | Cina perfectă în 30 de minute/ Tartă quiche cu umplutură din 3 ingrediente, sparanghel și aluat gata pregătit
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Pizza trebuie să o întinzi repede, să fii atent la cuptor să nu se ardă. La paste, trebuie să le tragi la tigaie exact cât trebuie
VIDEO | Rareș Vintileanu (Trattoria Buongiorno): Pizza trebuie să o întinzi repede, să fii atent la cuptor să nu se ardă. La paste, trebuie să le tragi la tigaie exact cât trebuie
Ce legătură există între alimentație și durerile articulare și musculare / Alexandru Ilie, fizioterapeut: „Pacienții cu dureri cronice observă adesea o intensificare a simptomelor după perioade cu alimentație bogată în zahăr”
Ce legătură există între alimentație și durerile articulare și musculare / Alexandru Ilie, fizioterapeut: „Pacienții cu dureri cronice observă adesea o intensificare a simptomelor după perioade cu alimentație bogată în zahăr”
Ce pui lângă carne de 1 Mai ca să nu te balonezi după grătar / Tania Fântână (nutriționitst): „Nu ai nevoie de salate complicate, ci de unele care aduc prospețime și echilibru”
Ce pui lângă carne de 1 Mai ca să nu te balonezi după grătar / Tania Fântână (nutriționitst): „Nu ai nevoie de salate complicate, ci de unele care aduc prospețime și echilibru”