Comisia Europeană a decis să trimită Ungaria în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noul conflict cu guvernul de la Budapesta, este cauzat de taxele speciale aplicate supermarketurilor. Bruxelles-ul consideră că sistemul fiscal introdus de executivul condus de Viktor Orbán discriminează anumite companii și încalcă regulile pieței unice europene, notează euractiv.com.

Schema fiscală contestată a fost introdusă în 2022 și vizează retailerii în funcție de volumul vânzărilor nete. Practic, cu cât cifra de afaceri este mai mare, cu atât taxa crește. Comisia Europeană susține însă că acest model favorizează comercianții locali, care operează prin rețele fragmentate sau francize și reușesc astfel să se încadreze în tranșe fiscale mai mici. În schimb, marile grupuri internaționale, care operează centralizat, suportă povara fiscală cea mai mare.

Bruxelles: este o încălcare a regulilor europene

Executivul european consideră că mecanismul fiscal afectează libertatea de stabilire și concurența loială în interiorul pieței unice.

Potrivit Comisiei, tratamentul diferențiat între companii care desfășoară activități similare reprezintă o formă de avantaj indirect pentru actorii locali. După mai multe avertismente și proceduri preliminare, Bruxelles-ul a decis acum să ducă disputa la cel mai înalt nivel juridic european.

Ungaria își apără măsura

Guvernul Viktor Orbán susține că taxa este legitimă și necesară pentru protejarea consumatorilor și stabilizarea pieței alimentare, într-un context economic marcat de inflație ridicată. Budapesta argumentează că marile lanțuri comerciale au o capacitate financiară mai mare și pot contribui mai mult la efortul bugetar.

Aceasta nu este prima dispută între Ungaria și Comisia Europeană pe tema politicilor economice și fiscale. În ultimii ani, executivul ungar a introdus mai multe taxe sectoriale controversate.

Mai multe companii internaționale au criticat dur politica fiscală a Budapestei. Retailerul austriac SPAR a susținut că sistemul actual afectează disproporționat companiile străine și poate transforma activitatea comercială într-una neprofitabilă. Potrivit companiei, taxele speciale pot ajunge la 4,5% din venituri, în condițiile în care marjele de profit din retail sunt mult mai mici.

Miza: piața unică europeană

Cazul este urmărit atent la nivel european, pentru că decizia Curții de Justiție ar putea crea un precedent important. Dacă Bruxelles-ul câștigă, Ungaria ar putea fi obligată să modifice sau să elimine taxa. Dacă Budapesta câștigă, alte state membre ar putea fi tentate să adopte mecanisme similare pentru taxarea marilor retaileri. Într-un context în care inflația alimentară rămâne o problemă majoră în Europa Centrală și de Est, disputa depășește granițele Ungariei și ar putea influența viitorul politicilor comerciale din Uniunea Europeană.