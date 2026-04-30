Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur începe să fie aplicat provizoriu de la 1 mai, iar reacțiile din interiorul Uniunii Europene arată clar cât de divizată rămâne Europa în privința acestui tratat.

Într-un comunicat oficial al Parlamentului European, reprezentanți ai principalelor grupuri politice și ai comisiilor de specialitate au transmis poziții diferite asupra acordului, unii salutând oportunitatea economică, alții avertizând asupra riscurilor pentru agricultură și standardele europene. Susținătorii acordului consideră că deschiderea piețelor din America de Sud va crea oportunități importante pentru companiile europene.

Aplicarea provizorie a tratatului înseamnă eliminarea unor taxe vamale și acces mai facil pentru exportatorii europeni în statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pentru industriile europene, în special cele din sectorul industrial și tehnologic, acordul este văzut ca un avantaj competitiv într-un context economic global tot mai tensionat.

Temeri majore pentru fermieri

Pe de altă parte, eurodeputați și reprezentanți ai statelor membre au atras atenția asupra efectelor pe care acordul le poate avea asupra agriculturii europene. Principala temere este creșterea importurilor de produse agricole din America de Sud, în special carne de vită, zahăr și carne de pasăre, la prețuri mai mici decât cele practicate în UE. Criticii spun că fermierii europeni ar putea fi puși într-o poziție dificilă, în condițiile în care standardele de producție din Mercosur nu sunt identice cu cele europene.

- articolul continuă mai jos -

Comunicatul Parlamentului European arată că instituția nu și-a schimbat poziția prudentă. Eurodeputații au amintit că Parlamentul a cerut deja Curții de Justiție a Uniunii Europene să verifice compatibilitatea juridică a acordului cu legislația comunitară. Această analiză juridică este încă în curs, însă nu blochează aplicarea provizorie decisă de Comisia Europeană.

Statele membre, împărțite

Reacțiile politice din statele membre rămân divergente. Țări precum Germania și Spania susțin ferm acordul, văzând în el un instrument economic și geopolitic important. În schimb, Franța și Polonia continuă să își exprime opoziția, invocând protejarea agricultorilor și securitatea alimentară.

Aplicarea provizorie înseamnă că partea comercială a acordului intră în vigoare imediat, însă ratificarea completă rămâne condiționată de procesele politice și juridice din Uniunea Europeană. În următoarele luni, impactul real asupra pieței europene va deveni mai clar, iar presiunea din partea fermierilor și a statelor sceptice ar putea influența viitorul complet al tratatului.

Pentru moment, acordul UE-Mercosur intră în practică, dar dezbaterea politică din Europa este departe de a se fi încheiat.