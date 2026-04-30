Probele de ape uzate prelevate de pe teritoriul Australiei indică un consum record de metamfetamină și cocaină în anul anterior, conform unui raport publicat joi, citat de agențiile DPA și Xinhua, transmite Agerpres.

Raportul privind apele uzate, publicat anual de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC), arată că aproximativ 26,8 tone de metamfetamină, cunoscută și sub denumirea de „meth” sau „gheață” („ice”), dar și de cocaină, heroină și MDMA au fost consumate între august 2024 și august 2025. Cantitatea totală reprezintă o creștere cu 21% comparativ cu anul precedent.

Valoare record pe piața neagră

Valoarea estimată pe piața neagră a celor patru droguri a ajuns la un nivel record de 14,3 miliarde de dolari australieni (10,2 miliarde de dolari americani), în creștere față de 11,5 miliarde de dolari în perioada anterioară de 12 luni.

„Raportul prezintă dovezi puternice ale unei cereri de droguri bine înrădăcinate, ale extinderii sferei de influență a grupurilor de criminalitate gravă și organizată, precum și semnale clare privind apariția unor substanțe noi, care modelează peisajul drogurilor ilicite din țară”, a indicat ACIC în comunicat.

- articolul continuă mai jos -

Ca și în anii precedenți, consumul de metamfetamină, canabis și oxicodonă – un medicament opioid pentru calmarea durerii – a fost mai răspândit în regiunile rurale. În schimb, consumul de cocaină, heroină și ketamină a fost mai ridicat în orașe.

Creșteri importante pentru cocaină și metamfetamină

Consumul anual estimat de cocaină a crescut la 7,98 de tone, conform probelor de apă, față de 6,8 tone în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere de 17%.

În același timp, consumul de metamfetamină a ajuns la aproximativ 15,8 tone, potrivit celei mai recente analize, comparativ cu 12,8 tone, înregistrând o creștere de 23% față de anul anterior.

Rețelele criminale alimentează piața

„Piața drogurilor ilegale din Australia continuă să crească, alimentată de rețelele criminale transnaționale”, a declarat Heather Cook, director executiv al ACIC, citată în comunicat. „Grupurile de crimă organizată continuă să profite de cererea ridicată din Australia”, a adăugat ea.

Evoluții în consumul de nicotină și alcool

Analiza indică și o creștere cu 4% a consumului de nicotină la nivel național. În același timp, consumul de alcool a scăzut în orașe și a crescut în zonele rurale.

Cele mai recente probe de ape uzate, prelevate în perioada decembrie 2024 – octombrie 2025, acoperă aproximativ 57% din populația Australiei, respectiv 14,5 milioane de persoane.

Acest raport, cel de-al 25-lea al Programului național de monitorizare a substanțelor în apele uzate, include date rezultate din monitorizarea consumului a 12 substanțe, atât legale, cât și ilegale.