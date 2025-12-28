După ce G4Food a documentat povestea Rekolta ca spațiu urban cu identitate proprie, atenția se mută spre bucătărie și spre omul care o coordonează. Chef Stevens vorbește despre mâncare nu ca despre un exercițiu de tehnică sau spectacol, ci ca despre o formă de traducere a experiențelor trăite, a gusturilor descoperite în lume și a ingredientelor găsite local.

Pentru el, gătitul la Rekolta este inseparabil de drumurile făcute și de oamenii alături de care a lucrat. „O parte importantă din munca mea, ca bucătar, este să împărtășesc experiențele și călătoriile mele. Încerc să le aduc în farfurie folosind ingredientele pe care le găsim aici, în piețele din România. Practic, rolul nostru este să traducem ceea ce am trăit ca bucătari și să le oferim clienților șansa de a experimenta gusturile așa cum le-am descoperit noi prima dată”, explică Chef Stevens pentru G4Food.

Abordarea se simte și în meniul Rekolta

Această abordare se vede clar în meniul de la Rekolta, unde preparatele nu sunt legate rigid de o singură bucătărie, ci de o logică a gustului și a ingredientului. Un exemplu este unul dintre cele mai populare preparate de mic dejun: pesto eggs. „Este făcut cu pesto proaspăt, din plantele din grădina noastră, servit cu burrata ruptă, roșii cherry confiate, busuioc proaspăt, muguri de pin prăjiți și puțin ulei aromat cu ierburi.” Este genul de farfurie care pare simplă la prima vedere, dar care se construiește atent, strat cu strat.

Aceeași filozofie se regăsește și în zona de paste, unde accentul cade pe produs și echilibru. Rigatoni sunt făcute în casă și vin cu cârnați italienești ușor picanți, roșii cherry, suc de lămâie și smântână, într-o combinație care păstrează intensitatea gustului.

Influențele internaționale apar și mai clar în preparatele inspirate din bucătăria asiatică. Chef Stevens vorbește despre un fel thailandez care are o încărcătură personală. „Este o rețetă pe care am învățat-o de la unul dintre primii bucătari alături de care am lucrat. Are la bază un curry verde făcut în casă, folosind din nou ingrediente din grădina noastră. Este servit cu miel, alune, legume proaspete, carne gătită întreagă și orez”, a concluzionat chef-ul pentru G4Food.