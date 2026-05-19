O piaţă volantă va fi organizată, în weekend, în curtea sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1, situat pe bulevardul Mareşal Averescu, intrarea dinspre Arcul de Triumf, transmite Agerpres.
Reprezentanţii Primăriei Sectorului 1 au scris, marţi, pe Facebook, că vizitatorii vor putea să cumpere de pe tarabe, direct de la producători: roşii, căpşuni, cireşe, verdeţuri, brânzeturi şi preparate tradiţionale din carne de toate felurile, conserve şi flori.
De asemenea, vor fi organizate ateliere pentru copii, vor picta, colora şi modela plastelină.
Producătorii încep instalarea, vineri dimineaţă, pentru a-i primi pe vizitatori, începând cu ora 12:00, iar programul se încheie la ora 20:00. Sâmbătă şi duminică piaţa va fi deschisă între orele 9:00 şi 20:00.
