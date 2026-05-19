Virusul gripei aviare continuă să treacă bariera dintre specii într-un ritm alarmant. O agenție guvernamentală norvegiană a anunțat marți identificarea virusului la un urs polar găsit mort în arhipelagul arctic Svalbard. Este pentru prima dată când această boală este detectată la specia respectivă pe teritoriul european, transmite MEDIAFAX.

Situația din regiune este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Institutul Veterinar Norvegian a confirmat, prin intermediul unui comunicat preluat de Reuters, că virusul a fost depistat recent și la o morsă moartă în același arhipelag, situat la jumătatea distanței dintre Europa continentală și Polul Nord.

O tendință periculoasă pentru mamiferele din zonele izolate

Specialiștii avertizează că aceste cazuri nu sunt izolate, ci reflectă o dinamică globală extrem de periculoasă.

„Aceste descoperiri fac parte dintr-o tendință în care virusul gripei aviare înalt patogene este detectat din ce în ce mai des la mamiferele din Europa. În același timp, în ultimii ani, virusul s-a răspândit în regiuni complet noi, inclusiv în Arctica, unde ar putea avea consecințe devastatoare asupra populațiilor și ecosistemelor extrem de vulnerabile”, au precizat reprezentanții institutului norvegian.

Răspândirea fulminantă a acestei tulpini înalt patogene a pus deja în alertă guvernele și industria avicolă din întreaga lume, după ce a decimat efective uriașe de păsări, a blocat lanțurile de aprovizionare, a dus la scumpirea alimentelor și a crescut riscul unei potențiale transmiteri la om.

Cum se infectează animalele marine și terestre?

Potrivit cercetătorilor, mamiferele contractează de regulă virusul prin contact direct cu păsări infectate (vii sau moarte) ori prin interacțiunea cu alte mamifere bolnave. În prezent, oamenii de știință norvegieni fac investigații amănunțite pentru a stabili dacă virusul identificat la ursul polar și la morsă a suferit mutații genetice care să îl adapteze în mod specific la mamifere.

Tulpina depistată în Svalbard aparține subtipului H5N5, o variantă a virusului care în ultimii ani a mai fost izolată în acest arhipelag arctic la diverse specii de păsări, la vulpi arctice și la o altă morsă.