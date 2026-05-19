Veste bună pentru bucureșteni, primele cireșe românești sunt disponibile la vânzare/ Cât costă un kilogram la Stațiunea de Cercetare Băneasa

19 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Dreamstime/Eugene Antoschenko
Cuprins
  1. Preț de producător, fără intermediari
  2. Unde pot fi găsite

Sezonul celor mai așteptate fructe ale primăverii a început, iar Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Băneasa a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că primele cireșe românești din acest an s-au copt și sunt deja disponibile la vânzare, culese direct din livada proprie.

Este vorba despre faimosul soi Rivan, recunoscut pentru faptul că este unul dintre cele mai timpurii soiuri de cireș. Fructele sunt proaspete, parfumate, extrem de gustoase și reprezintă alternativa perfectă, mult mai naturală și mai savuroasă, la cireșele din import care au existat pe piață în ultimele săptămâni.

Preț de producător, fără intermediari

În timp ce prețurile primelor cireșe din piețele de retail tind adesea să fie piperate la început de sezon, SCDP Băneasa oferă bucureștenilor posibilitatea de a cumpăra fructele direct de la sursă, la un preț de producător: 20 de lei pentru un kilogram.

Cei care își doresc să pună pe masă cireșe românești, cultivate și îngrijite după toate standardele științifice românești, sunt așteptați la punctul de desfacere situat chiar la poarta stațiunii.

Unde pot fi găsite

Dacă vrei să găsești cireșe proaspăt culese, iată toate detaliile transmise de organizatori:

  • Locație: Punctul de desfacere de la poarta SCDP Băneasa, situat pe Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, București.

  • Preț: 20 lei / kg.

  • Programul de funcționare:

    • Luni – Joi: 08:00 – 16:30

    • Vineri: 08:00 – 14:00

O vizită la stațiune este ocazia ideală pentru a susține cercetarea pomicolă românească și pentru a te bucura de gustul autentic al fructelor de sezon, crescute local.

