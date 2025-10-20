VIDEO | Huesillos, oscioare – dulcele tradițional din Extremadura (Spania)/ Măicuțele îl prepară pentru Ziua Morților, 1 noiembrie în tradiția catolică/ Un desert numai bun de Halloween

Huesillos, în traducere oscioare, gogoșelele din Extremadura (Spania), sunt un dulce tradițional, preparat de secole de către măicuțele Clarise (ordin monastic catolic faimos pentru dulciurile lor artizanale).

Această rețetă se prepară de obicei pentru sărbătoarea Tuturor Sfinților/Ziua Morților la catolici (1 noiembrie), Carnaval (februarie) și Săptămâna Mare a Paștelui (Semana Santa). În mod tradițional, dulciurile în formă de os (huesos, huesillos) simbolizează legătura cu sufletele celor plecați – de aceea se pregătesc mai ales în perioada Tuturor Sfinților, similar cu modul în care și alte culturi onorează morții.

Legătura cu Halloween / Ziua Tuturor Sfinților sau Ziua Morților

În Spania, Toți Sfinții (Día de Todos los Santos)/ Ziua Morților este o sărbătoare importantă, cu rădăcini mai vechi decât Halloweenul american.

În loc de dovleci și costume, familiile vizitează cimitirele, duc flori și pregătesc dulciuri simbolice, cum sunt:

Huesos de santo („oasele sfinților”) – marțipan umplut.

Buñuelos de viento – gogoși umplute.

Huesillos extremeños – gogoșele rustice prăjite, lungi, simple, aromate cu anason și citrice.

Astfel, huesillos sunt o versiune rurală, simplă și tradițională a acestor „dulciuri ale sufletelor”, cu o legătură spirituală mai degrabă decât o intenție de a fi înfricoșătoare. Sunt minunate la gust și perfecte pentru mesele de toamnă.

Curiozități

Forma lor amintește de un os crăpat, simbolizând fragilitatea vieții și speranța reînvierii.

Se spune că rețeta a fost păstrată și perfecționată de călugărițele Clarise, care o vindeau pentru a strânge bani pentru întreținerea mănăstirilor.

Asemănarea cu gogoșile nu este întâmplătoare – toate provin din tradiția medievală de a prăji aluat dulce în ulei sfințit.

Rețeta de huesillos

Ingrediente

500 de g de făină de grâu

125 de g de zahăr alb

2 ouă medii

100 ml de ulei de măsline extravirgin

100 ml de lapte integral

Coaja rasă de la o lămâie

1 linguriță anason măcinat

8 g de praf de copt

Coaja întreagă de la o lămâie și o portocală (preferabil bio)

Ulei de măsline extravirgin (sau ulei de floarea-soarelui) pentru prăjit

Zahăr pudră pentru decor.

Prepararea aluatului pentru huesillos

Într-o tigaie, se încălzește uleiul împreună cu o fâșie de coajă de lămâie și una de portocală. Se lasă 2–3 minute, apoi se oprește focul și se lasă uleiul să se răcească puțin (până ajunge la 180 de grade).

Într-un bol mare, se bat ouăle împreună cu uleiul călduț, laptele, zahărul și anasonul.

Se adaugă făina, praful de copt și coaja rasă de lămâie.

Cu o furculiță, se amestecă până când aluatul începe să se lege, apoi se frământă pe o suprafață de lucru până devine neted și omogen.

Prăjirea și servirea huesillos

Se încălzește suficient lei într-o cratiță sau o tigaie mai adâncă.

Se formează bucăți din ~25 g din aluat și se modelează în formă de cilindru de 12–15 cm, asemănător unui os mic – de aici și numele huesillo („oscior”).

Pentru a evita lipirea, se ung mâinile cu puțin ulei.

Se prăjesc la foc mediu, pentru a se găti uniform și a rămâne moi la interior, crocante la exterior.

După prăjire, se scot pe hârtie absorbantă și se trec imediat prin zahăr pudră pentru a se glazura.

Rezultatul: gogoși lungi aurii, ușor crocante la exterior, dar moi și parfumate la interior, perfecte pentru desert sau pentru a însoți cafeaua ori ceaiul.