Fermier italian, condamnat la 16 ani de închisoare după ce și-a abandonat un angajat grav rănit / Muncitorul a murit la spital

Un tribunal din Latina, la sud de Roma, a condamnat miercuri la 16 ani de închisoare un fermier italian găsit vinovat de omor intenționat, după ce și-a abandonat un angajat indian grav rănit într-un accident de muncă, în loc să îl transporte la spital, relatează dpa, potrivit Mediafax.

Cazul, petrecut în 2024, a stârnit indignare în Italia și a readus în atenție condițiile dificile în care lucrează mulți muncitori migranți din agricultură, angajați adesea pentru salarii foarte mici.

Victima, Satnam Singh, în vârstă de 31 de ani, lucra pe un câmp din apropierea localității Borgo Santa Maria, la aproximativ 60 de kilometri sud de Roma, când a fost prins într-un utilaj agricol. În urma accidentului, bărbatului i-a fost retezat brațul drept, iar picioarele i-au fost zdrobite.

Soția victimei: „L-am implorat să ne ajute”

Potrivit anchetatorilor, în loc să cheme ambulanța sau să îl ducă la spital, angajatorul l-a urcat pe muncitor într-o dubă, l-a transportat până la locuința acestuia și l-a abandonat.

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„L-am implorat pe proprietar să ne ajute, l-am implorat în genunchi. Dar ne-a lăsat în fața casei și a fugit”, le-a declarat soția victimei anchetatorilor.

În cele din urmă, vecinii au alertat serviciile de urgență. Satnam Singh a fost transportat cu elicopterul la un spital din Roma, însă a murit din cauza rănilor suferite.

Cazul a readus în atenție condițiile de muncă ale migranților

Moartea lui Satnam Singh a provocat un val de reacții în Italia și a scos din nou în evidență situația muncitorilor migranți din agricultură.

Singh ajunsese în Italia împreună cu soția sa în 2021. Potrivit estimărilor, aproximativ 230.000 de persoane lucrează ilegal în agricultura italiană, printre acestea aflându-se numeroși migranți din India și Pakistan, remunerați uneori cu doar 3-4 euro pe oră.

În fața instanței, fermierul a susținut că a intrat în panică după accident. Procurorii solicitaseră o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, însă instanța a decis condamnarea la 16 ani. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.