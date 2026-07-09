O specie de pește originară din Oceanul Indian și Marea Roșie a devenit una dintre cele mai mari amenințări pentru ecosistemul și industria pescuitului din estul Mării Mediterane. Recunoscut pentru toxicitatea sa extrem de ridicată, acest pește distruge echipamentele de pescuit, devorează capturile comerciale și avansează rapid spre vest, forțând autoritățile și comunitatea științifică să caute soluții urgente pentru a-i opri expansiunea, scrie presa din Spania. Pare că acest așa numit pește iepure ar putea deveni o amenințare și pentru vestul Medideranei.

Recompense financiare pentru capturarea peștelui

Situația a devenit atât de gravă în Grecia încât guvernul a început să îi plătească direct pe pescari pentru a elimina cât mai multe exemplare. Conform agenției de presă Associated Press, un program de stimulare financiară a intrat în vigoare pe 26 iunie 2026, oferind o compensație de 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure capturat.

Măsura vine în urma plângerilor disperate ale comunităților de pescari, în special din insula Creta.

„Putem ieși la pescuit o singură zi, ca apoi să ne petrecem următoarele trei zile reparând plasele”, a explicat Giorgos Kyriakakis, reprezentantul unei asociații de pescari cretani, pentru televiziunea publică elenă ERT.

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Pericol pentru oameni

Cunoscut sub numele științific de Lagocephalus sceleratus, acesta a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez din Egipt. Potrivit Serviciului Monitorizării Mediului Marin Copernicus, specia a colonizat rapid baziunul estic și înaintează constant către apele occidentale.

Cercetările publicate în revista Ecological Modelling avertizează că specia este extrem de oportunistă: atacă direct peștii prinși în plase sau în carlige și distruge uneltele scumpe ale pescarilor.

Toxina care poate ucide un om

Pe lângă dezastrul economic, specia reprezintă un pericol public major. Un studiu publicat în revista Environmental Research a confirmat prezența tetrodotoxinei în corpul exemplarelor capturate. Aceasta este o neurotoxină extrem de puternică, capabilă să provoace intoxicații severe, paralizie și chiar decesul în cazul consumului uman.

Încălzirea globală accelerează invazia

Capacitatea de prădător a acestui pește îngrijorează profund biologii marini. O analiză din anul 2025 publicată în Mediterranean Marine Science a relevat că în stomacul exemplarelor prinse în Creta au fost identificate nu mai puțin de 38 de specii diferite de pești și nevertebrate locale. Acest apetit diversificat riscă să dea complet peste cap lanțul trofic din Mediterană.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice și creșterea temperaturii apelor vor favoriza și mai mult migrația acestei specii invazive către restul țărilor europene în anii următori.

Ce soluții propune Uniunea Europeană?

Comisia Europeană consideră acest pește o amenințare de securitate ecologică și finanțează proiecte de control al populației. Printre cele mai inovatoare se numără inițiativa LagoMeal, un proiect care studiază posibilitatea de a-l în făină de pește pentru acvacultură (hrană pentru crescătorii), după ce compușii săi toxici sunt complet eliminați sau neutralizați prin procese chimice speciale.