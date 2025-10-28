VIDEO | Agricultura în schimbare | Gabor Raviczki (Bayer): „Fermierii care se adaptează și investesc inteligent vor rămâne profitabili”

Agricultura din Europa de Est trece printr-o transformare profundă, iar modul în care fermierii reușesc să se adapteze la schimbările economice, climatice și tehnologice va face diferența între succes și renunțare. Deschiderea către inovație și investițiile inteligente sunt esențiale pentru viitor, subliniază Gábor Raviczki, director de marketing al Bayer România, Bulgaria și Republica Moldova, invitat la podcastul G4Food, ”Agricultura în schimbare”.

„Informația există și este accesibilă. Diferența o va face modul în care fermierii aleg să investească în anii care urmează. Cei care se adaptează, care gândesc pe termen lung și integrează noile tehnologii, vor rămâne profitabili și sustenabili. Ceilalți vor fi nevoiți să-și regândească modul de a face business – unii chiar să cedeze fermele către cei mai performanți”, afirmă reprezentantul Bayer.

România și Bulgaria – două modele de dezvoltare agricolă

Diferențele dintre România și Bulgaria sunt semnificative, mai ales în structura fermelor. Dacă în România continuă să existe un număr mare de ferme mici și mijlocii, în Bulgaria exploatațiile agricole sunt mai puține, dar mult mai mari. „Cel mai mare fermier din Uniunea Europeană este în Bulgaria și gestionează peste 130.000 de hectare. Este un exemplu de concentrare a capitalului și de eficiență a managementului agricol”, precizează Gabor Raviczki.

Această structură a permis vecinilor de la sud să accelereze investițiile și să adopte tehnologii moderne într-un ritm mai alert. În schimb, România are un peisaj agricol mult mai fragmentat, cu ferme de familie care rămân totuși esențiale în anumite regiuni. „Aceste exploatații mici sunt parte din specificul nostru agricol. Nu pot fi comasate peste tot, dar ele trebuie sprijinite să devină mai eficiente și mai bine conectate la piață”, adaugă Gabor Raviczki.

„Agricultura performantă este făcută de cei care înțeleg atât nevoile tehnologice, cât și tendințele pieței”

O altă tendință remarcată de reprezentantul Bayer este profesionalizarea fermierilor din regiune. „În Bulgaria, managerii marilor exploatații nu sunt neapărat agronomi, ci oameni de afaceri care au investit în agricultură, înconjurați de specialiști în tehnologie, marketing, trading și comunicare. Aceasta este rețeta performanței”, explică el.

Și în România, tot mai mulți investitori abordează agricultura ca pe un business complet, cu o viziune integrată, de la producție până la desfacere.

„Agricultura performantă este făcută de cei care înțeleg atât nevoile tehnologice, cât și tendințele pieței, și care au o strategie pe termen mediu și lung”, a afirmat Gabor Raviczki.

Volatilitatea climatică și creșterea costurilor inputurilor, cele mai mari provocări

Fermierii români, bulgari și moldoveni se confruntă în ultimii ani cu o succesiune de șocuri: economice, climatice și geopolitice. Războiul din Ucraina a perturbat piețele din bazinul Mării Negre și a determinat o scădere semnificativă a prețurilor la cereale. Pandemia a afectat lanțurile de aprovizionare, iar secetele repetate au pus presiune uriașă pe productivitate.

„Toate aceste evenimente au redus profitabilitatea fermierilor și au cernut piața. Cei care s-au adaptat și au investit inteligent au rezistat, ceilalți au fost nevoiți să facă un pas înapoi. Volatilitatea climatică și creșterea costurilor inputurilor sunt cele mai mari provocări de astăzi”, explică Raviczki.

Fermierii care cumpără sămânță Bayer pot beneficia de rambursarea unei părți din investiție, dacă producția este afectată

Bayer investește continuu în soluții adaptate noilor realități din teren – de la semințe rezistente la stres climatic, până la produse de protecție a plantelor cu impact redus asupra mediului.

„Europa elimină tot mai multe soluții convenționale, fără a aduce neapărat alternative imediate. De aceea, suntem obligați să fim inventivi și să venim cu inovații reale, fie că vorbim de genetici noi, produse biologice sau platforme digitale”, precizează reprezentantul companiei.

Un exemplu este Climate FieldView, platforma digitală Bayer care ajută fermierii să ia decizii rapide și mai bune, bazate pe date din propriile ferme. „Datele sunt deja acolo, trebuie doar folosite pentru a optimiza procesele și a reduce pierderile”, adaugă Raviczki.

De asemenea, Bayer a dezvoltat și un sistem de asigurare pentru culturile de rapiță, iar din 2026 va extinde modelul și la porumb. „Fermierii care cumpără sămânță Bayer pot beneficia de rambursarea unei părți din investiție dacă producția este afectată de condiții climatice nefavorabile. Este modul nostru de a fi alături de ei, nu doar când totul merge bine, ci și când riscurile devin realitate”, explică Gabor Raviczki.

Gábor Raviczki: ”E foarte important să fim acolo, alături de fermier”

Pentru Bayer, marketingul nu înseamnă doar promovare, ci și educație continuă. „E foarte important să fim acolo, alături de fermier, exact în momentul în care are nevoie de consultanță. Organizăm zile de câmp, loturi demonstrative, simpozioane de iarnă, toate pentru a transfera informația și a construi încrederea în soluțiile noastre”, subliniază directorul de marketing.

Prin aceste inițiative, compania își propune să consolideze parteneriatul cu fermierii și să îi sprijine în tranziția către o agricultură modernă, sustenabilă și profitabilă, a precizat reprezentantul companiei, la podcastul ”Agricultura în schimbare”.