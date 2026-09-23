Miercuri are loc la Vaslui cea de-a 11-a ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est”, un eveniment internațional la care iau parte reprezentanți ai industriei HoReCa din România, Republica Moldova, Ucraina, Turcia și Olanda, alături de autoritățile locale din regiune, anunță Agerpres.

Manifestarea este organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui. Agenda include conferințe, dezbateri, expoziții, ateliere tematice dedicate promovării patrimoniului cultural și turismului rural, vitivinicol sau cultural, precum și laboratoare de inovare și idei creative menite să valorifice potențialul județului Vaslui și al întregii zone.

Autenticitatea și calitatea, răspunsul în fața digitalizării

Directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a punctat că, într-o epocă marcată de ascensiunea inteligenței artificiale și a tehnologizării, turismul are șansa de a miza pe esența umană, pasiune și autenticitate. Acesta a atras atenția asupra fapului că în destinațiile turistice tradiționale se pierde uneori din calitatea serviciilor în favoarea câștigurilor rapide, ceea ce îndepărtează vizitatorii.

În acest context, județul Vaslui oferă o alternativă bazată pe experiențe autentice, produse gastronomice locale de calitate și vinuri de excepție, atribute capabile să facă diferența pentru turiști.

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O regiune cu resurse complementare

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Dan-Adrian Pop, a subliniat că prosperitatea comunităților locale depinde de colaborarea dintre cei care păstrează tradițiile, ghizii locali și antreprenori. O zi în plus petrecută de un turist într-o destinație înseamnă venituri directe pentru unitățile de cazare, producătorii locali și meșteșugari.

Totodată, au fost evidențiate atuurile fiecărui județ din regiunea Nord-Est:

Bucovina: Patrimoniul istoric și cultural;

Neamț: Cadrul natural și așezămintele monastice;

Iași: Oferta culturală și viața citadină;

Bacău: Turismul balnear;

Botoșani: Moștenirea literară și muzicală;

Vaslui: Gastronomia și viticultura.

Moldova, un potențial motor de dezvoltare regională

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a susținut ideea de abordare strategică unitară la nivelul întregii regiuni, arătând că Moldova are toate resursele pentru a deveni un motor de dezvoltare economică și turistică.

La rândul lor, reprezentanții administrațiilor județene au insistat pe necesitatea sprijinirii antreprenorilor locali, dar și pe importanța implicării autorităților centrale și locale pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și de acces, cu scopul de a reduce decalajele regionale.

Gala se va încheia cu decernarea unei serii de premii de excelență dedicate celor mai importante inițiative din domeniul turismului.