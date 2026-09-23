DOCUMENT | Liniile directoare pentru sectorul agriculturii în Programul de Guvernare PNL-USR-UDMR: sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală

23 sept. 2026, Articole / Reportaje
DOCUMENT | Liniile directoare pentru sectorul agriculturii în Programul de Guvernare PNL-USR-UDMR: sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală
Foto: G4Food
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Documentul obținut de G4Food de la Biroul de presă al PNL rezumă liniile directoare ale Programului de Guvernare PNL-USR-UDMR care va fi propus de Guvernuli Mureșan. Cele 28 de puncte prezentate sumar includ și sectorul agricol:

  • Sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală
  • Din 2027, fermierii afectați de secetă beneficiază de mecanisme de despăgubire care să le permită recuperarea cheltuielilor pentru culturile afectate.
  • Tinerii fermieri primesc prime de instalare și acces la credite avantajoase.
  • Investim în irigații, și retenția apei, sprijinim asocierea fermierilor și cooperativele, dezvoltăm marca 100% românesc pe tot lanțul de producție pentru identificarea produselor românești și direcționăm subvențiile către cei care lucrează efectiv terenurile agricole.

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