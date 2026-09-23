Documentul obținut de G4Food de la Biroul de presă al PNL rezumă liniile directoare ale Programului de Guvernare PNL-USR-UDMR care va fi propus de Guvernuli Mureșan. Cele 28 de puncte prezentate sumar includ și sectorul agricol:

Sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală

Din 2027, fermierii afectați de secetă beneficiază de mecanisme de despăgubire care să le permită recuperarea cheltuielilor pentru culturile afectate.

Tinerii fermieri primesc prime de instalare și acces la credite avantajoase.

Investim în irigații, și retenția apei, sprijinim asocierea fermierilor și cooperativele, dezvoltăm marca 100% românesc pe tot lanțul de producție pentru identificarea produselor românești și direcționăm subvențiile către cei care lucrează efectiv terenurile agricole.