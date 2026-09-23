Parlamentul României a adoptat o serie de modificări legislative privind schemele de ajutor de stat destinate susținerii crescătorilor din sectoarele suin și bovin în anul 2026, măsuri create în contextul crizei din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), scrie Agerpres.
Pentru crescătorii de porci, modificările legislative includ în mod explicit persoanele juridice (societățile comerciale constituite în baza Legii nr. 31/1990) în categoria beneficiarilor eligibili.
După publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va comunica calendarul detaliat și condițiile de depunere.
În cazul crescătorilor de bovine, actul normativ introduce două norme clare de interpretare menite să elimine respingerea cererilor pe baza unor criterii restrictive:
Definirea exploatației zootehnice: Se clarifică faptul că o exploatație cuprinde toate construcțiile, amenajările sau spațiile în aer liber în care animalele sunt deținute sau manipulate, fie permanent, fie temporar.
Schimb automat de date: APIA este recunoscută explicit ca utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Această schimbare elimină necesitatea ca fermierii să poarte documente justificative între instituții, verificările urmând să fie efectuate direct prin schimburi interinstituționale de date.
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