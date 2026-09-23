Definirea exploatației zootehnice: Se clarifică faptul că o exploatație cuprinde toate construcțiile, amenajările sau spațiile în aer liber în care animalele sunt deținute sau manipulate, fie permanent, fie temporar.

Schimb automat de date: APIA este recunoscută explicit ca utilizator al Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Această schimbare elimină necesitatea ca fermierii să poarte documente justificative între instituții, verificările urmând să fie efectuate direct prin schimburi interinstituționale de date.