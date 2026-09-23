Fermierii din Covasna, afectați de atacurile urșilor și de stolurile de ciori. Pierderi financiare și agricole semnificative

23 sept. 2026, Agribusiness
Fermierii din Covasna, afectați de atacurile urșilor și de stolurile de ciori. Pierderi financiare și agricole semnificative
Foto: AgroIntel
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Cuprins
  1. Ciorile distrug culturile de cartofi, porumb și floarea-soarelui
  2. Dublarea efectivului de urși în ultimul deceniu

Agricultorii din județul Covasna se confruntă cu pierderi financiare și agricole semnificative provocate nu doar de populația de urși, ci și de stolurile masive de ciori, avertizează directorul Direcției Agricole Covasna, Koszma Bela, anunță Agerpres.

Ciorile distrug culturile de cartofi, porumb și floarea-soarelui

Păsările afectează suprafețe extinse cultivate cu floarea-soarelui, porumb și cartofi, iar metodele obișnuite de alungare nu dau rezultate. Koszma Bela explică faptul că ciorile scot cartofii din pământ din curiozitate, provocând pagube mari pe suprafețe extinse, iar în cazul culturilor de porumb și floarea-soarelui pot distruge până la jumătate din producție.

Anul trecut au fost întocmite 492 de procese-verbale privind pagubele provocate de animale sălbatice și păsări. Deși există cote de vânătoare stabilite pentru ciori, numărul ridicat al acestora împiedică limitarea eficientă a pagubelor.

Dublarea efectivului de urși în ultimul deceniu

La rândul său, președintele Consiliului Județean Covasna, Tamas Sandor, a arătat că problema urșilor s-a agravat constant. Efectivul de urs brun din județ s-a dublat în zece ani de la aproximativ 1.200 de exemplare în 2016, la 2.400 în 2026, ca urmare a interzicerii vânătorii și extragerilor.

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Această creștere s-a reflectat direct în frecvența atacurilor. În anul 2015 s-au înregistrat 58 de situații de daune în tot județul. În prezent, se înregistrează în medie cel puțin o pagubă cauzată de urs în fiecare zi.

Tamas Sandor a salutat readoptarea de către Parlament a legii privind gestionarea populației de urs brun, după reexaminarea solicitată de președintele Nicușor Dan. Noua legislație mărește cotele de prevenție și intervenție, fiind așteptată promulgarea și aplicarea ei rapidă pentru protejarea populației și a bunurilor.

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