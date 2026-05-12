Aproape toată lumea folosește fie folie alimentară, fie folie de aluminiu pentru a păstra resturile de mâncare. Fie că este vorba despre o farfurie rămasă de la cină, jumătate de pepene sau un preparat care trebuie pus la frigider până a doua zi, alegerea pare banală. Specialiștii spun însă că tipul de folie folosit poate conta mai mult decât credem, potrivit TheKitchn.

James Rogers, director pentru siguranță alimentară în cadrul Consumer Reports, explică faptul că atât folia alimentară, cât și cea de aluminiu pot avea dezavantaje, în funcție de alimentele cu care intră în contact.

Când nu este recomandată folia alimentară

Potrivit expertului, una dintre cele mai importante reguli este evitarea depozitării alimentelor grase în folie alimentară din plastic.

„Substanțele chimice din folia alimentară pot migra în mâncare, mai ales atunci când aceasta este bogată în grăsimi”, explică James Rogers.

Riscul crește atunci când preparatele sunt încălzite direct în folie.

„Transferul de substanțe apare frecvent și atunci când alimentele sunt încălzite în folie alimentară, așa că este bine să eviți acest lucru”, spune specialistul.

Ce diferență există între foliile alimentare

Rogers atrage atenția că nu toate foliile alimentare sunt identice.

Foliile folosite în spațiile comerciale sunt adesea fabricate din PVC și pot conține plastifianți precum:

ftalați,

BPA.

„Studiile arată că aceste substanțe pot avea efecte negative asupra sănătății”, spune expertul.

În schimb, multe dintre foliile destinate uzului casnic sunt realizate din polietilenă și nu conțin acești compuși.

De aceea, Rogers recomandă verificarea etichetelor și alegerea foliilor alimentare care specifică faptul că nu conțin BPA sau ftalați.

Când poate deveni problematică folia de aluminiu

Nici folia de aluminiu nu este o soluție universală pentru depozitarea alimentelor.

James Rogers spune că studiile recente au arătat că mici cantități de aluminiu pot ajunge în mâncare atunci când aceasta este în contact direct cu folia, mai ales în timpul încălzirii.

Deși folia de aluminiu nu trebuie introdusă în cuptorul cu microunde, multe persoane o folosesc pentru reîncălzirea alimentelor în cuptor sau pentru gătit.

„Este important ca oamenii să fie conștienți de acest lucru”, spune specialistul.

Alimentele care reacționează mai ușor cu folia de aluminiu

Expertul explică faptul că alimentele acide și cele foarte sărate prezintă cel mai mare risc.

„Aciditatea și sarea provoacă o reacție chimică prin care aluminiul poate migra din folie în mâncare”, spune Rogers.

În plus, reacția poate modifica gustul și chiar aspectul preparatelor.

Printre alimentele menționate de specialist se numără:

roșiile,

citricele,

marinadele,

preparatele foarte sărate.

Ce recomandă specialiștii pentru depozitarea corectă a alimentelor

Pentru a reduce riscul de transfer al substanțelor din folie în alimente, Rogers recomandă:

limitarea timpului de depozitare,

reducerea contactului direct dintre folie și mâncare,

folosirea recipientelor reutilizabile atunci când este posibil.

„Dacă poți acoperi vasul fără ca folia să atingă direct mâncarea, este de preferat”, explică acesta.

Care este varianta preferată de expert

Între folia alimentară și cea de aluminiu, James Rogers spune că ar alege, în general, folia alimentară — atât timp cât nu este folosită pentru alimente grase.

Totuși, specialistul consideră că cea mai bună soluție rămâne depozitarea în recipiente din sticlă.

Acestea pot fi folosite atât pentru păstrarea alimentelor, cât și pentru reîncălzire și nu prezintă aceleași riscuri de transfer al substanțelor.