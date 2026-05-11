Folia de aluminiu este nelipsită din multe bucătării și pare soluția ideală pentru gătit, depozitare sau curățenie mai ușoară. Specialiștii atrag însă atenția că nu toate alimentele ar trebui să intre în contact direct cu aceasta, mai ales atunci când sunt acide sau foarte sărate, potrivit EatingWell.

Experții spun că anumite ingrediente pot deteriora stratul protector al aluminiului, ceea ce poate afecta gustul preparatelor și, în unele cazuri, poate favoriza transferul unor cantități mici de aluminiu în mâncare.

De ce unele alimente reacționează cu folia de aluminiu

Potrivit specialiștilor, folia de aluminiu este protejată de un strat foarte subțire de oxid de aluminiu, care împiedică reacțiile chimice.

„Problema este că acidul și sarea pot deteriora acest strat protector. Odată afectat, aluminiul de dedesubt poate începe să reacționeze cu alimentele”, explică cercetătoarea Abbey Thiel.

În general, pentru persoanele sănătoase, cantitățile mici de aluminiu ingerate nu reprezintă o problemă majoră. Totuși, persoanele cu afecțiuni renale pot elimina mai greu aluminiul din organism.

- articolul continuă mai jos -

1. Roșiile și sosurile pe bază de tomate

Roșiile sunt mai acide decât par, mai ales în sosuri concentrate pentru paste, lasagna sau preparate gătite lent.

Aciditatea poate deteriora stratul protector al foliei de aluminiu și poate modifica gustul mâncării.

Pentru preparatele pe bază de tomate, specialiștii recomandă vase din:

sticlă,

ceramică,

fontă emailată.

2. Citricele

Lămâile, lime-ul, portocalele și sucul lor conțin acid citric, care poate accelera reacția cu aluminiul.

„Evit să gătesc preparate pe bază de citrice în folie de aluminiu pentru că pot căpăta un gust metalic”, spune dezvoltatoarea de rețete Emmy Clinton.

Acest lucru este valabil mai ales pentru marinadele care conțin suc de lămâie sau portocală.

3. Preparatele și marinadele cu oțet

Și oțetul poate afecta stratul protector al foliei de aluminiu.

Fie că este vorba despre:

oțet balsamic,

oțet de mere,

oțet de orez,

dressinguri pentru salată,

marinade,

specialiștii recomandă recipiente din sticlă cu capac în locul foliei de aluminiu.

4. Carnea sărată sau ținută în saramură

Preparatele foarte sărate, precum:

șunca maturată,

carnea marinată în saramură,

anumite tipuri de pastramă,

pot reacționa cu aluminiul, mai ales dacă sunt gătite mult timp.

„Sarea poate destabiliza stratul protector al foliei, iar cantități foarte mici de aluminiu pot ajunge treptat în mâncare”, explică Abbey Thiel.

5. Legumele pe care vrei să le rumenești

Din punct de vedere al siguranței, legumele pot fi gătite în folie de aluminiu dacă nu sunt foarte acide sau sărate. Problema este însă textura.

„Mulți oameni învelesc legumele în folie, iar acestea ajung practic să fie gătite la abur și devin moi, în loc să se rumenească frumos”, spune Emmy Clinton.

Folia reține umezeala și împiedică procesul de caramelizare care oferă gustul intens și marginile crocante specifice legumelor coapte.

Pentru cartofi sau porumb copt, folia poate funcționa bine dacă îți dorești o textură moale. Pentru legume crocante, specialiștii recomandă coacerea direct pe tavă, eventual pe hârtie de copt sau covoraș siliconic.

Ce recomandă specialiștii în locul foliei de aluminiu

Pentru multe preparate, alternativele mai bune sunt:

vasele din sticlă,

vasele ceramice,

hârtia de copt,

covorașele siliconice pentru cuptor.

Aceste variante pot ajuta atât la păstrarea gustului alimentelor, cât și la obținerea unei texturi mai bune.