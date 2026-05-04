Fructiera este nelipsită din multe bucătării, de obicei așezată pe blat, lângă prăjitorul de pâine sau fierbător. În multe locuințe, fructele sunt păstrate într-un bol vizibil, pentru a fi la îndemână, potrivit Mediafax.

Pe lângă rolul estetic, fructiera funcționează și ca un memento util: atunci când alimentele sunt la vedere, sunt consumate mai repede. În schimb, dacă sunt ascunse, există riscul să fie uitate, scrie Daily Express.

De ce fructiera nu e mereu cea mai bună idee

Deși pare o soluție practică, păstrarea tuturor fructelor laolaltă poate accelera procesul de deteriorare – mai ales în cazul bananelor.

Expertul în depozitarea alimentelor Amy Cross atrage atenția că bananele nu ar trebui ținute în fructieră alături de alte fructe.

„Nu depozita bananele în acest fel! Dacă le ții în fructieră împreună cu alte fructe, acesta ar putea fi motivul pentru care se strică atât de repede. Merele, portocalele și bananele nu sunt compatibile când vine vorba de depozitare”, explică ea.

Recomandarea este simplă: bananele ar trebui ținute separat și, ideal, agățate într-un suport special.

Ce se întâmplă, de fapt, în fructieră

Problema ține de un gaz natural numit etilenă, eliberat de unele fructe în timpul coacerii.

Atât bananele, cât și merele produc etilenă, iar acest gaz accelerează procesul de maturare. Atunci când sunt ținute împreună, efectul se amplifică, iar fructele se strică mai repede decât te-ai aștepta.

În plus, într-o fructieră adâncă, etilena se poate acumula parțial, creând un mediu care grăbește degradarea alimentelor.

Nu doar merele sunt o problemă. Alte fructe și chiar unele legume – precum kiwi, roșiile sau cartofii – pot influența același proces.

Cum depozitezi corect bananele

Pentru a le păstra mai mult timp proaspete:

ține bananele departe de alte fructe care produc etilenă

evită să le depozitezi în boluri adânci, unde gazele se acumulează

ideal, agață-le într-un suport special

dacă le consumi rapid, nu este necesar să le pui în frigider

În final, modul în care alegi să depozitezi fructele ține și de obiceiurile tale, dar mici ajustări pot face diferența între fructe proaspete și unele care se strică prea repede.