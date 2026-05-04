Obiceiul aparent inofensiv care îți strică fructele mai repede / De ce nu ar trebui să ții bananele în fructieră cu alte produse

04 mai 2026, Articole / Reportaje
Obiceiul aparent inofensiv care îți strică fructele mai repede / De ce nu ar trebui să ții bananele în fructieră cu alte produse
Foto Dreamstime

Fructiera este nelipsită din multe bucătării, de obicei așezată pe blat, lângă prăjitorul de pâine sau fierbător. În multe locuințe, fructele sunt păstrate într-un bol vizibil, pentru a fi la îndemână, potrivit Mediafax.

Pe lângă rolul estetic, fructiera funcționează și ca un memento util: atunci când alimentele sunt la vedere, sunt consumate mai repede. În schimb, dacă sunt ascunse, există riscul să fie uitate, scrie Daily Express.

De ce fructiera nu e mereu cea mai bună idee

Deși pare o soluție practică, păstrarea tuturor fructelor laolaltă poate accelera procesul de deteriorare – mai ales în cazul bananelor.

Expertul în depozitarea alimentelor Amy Cross atrage atenția că bananele nu ar trebui ținute în fructieră alături de alte fructe.

„Nu depozita bananele în acest fel! Dacă le ții în fructieră împreună cu alte fructe, acesta ar putea fi motivul pentru care se strică atât de repede. Merele, portocalele și bananele nu sunt compatibile când vine vorba de depozitare”, explică ea.

Recomandarea este simplă: bananele ar trebui ținute separat și, ideal, agățate într-un suport special.

- articolul continuă mai jos -

Ce se întâmplă, de fapt, în fructieră

Problema ține de un gaz natural numit etilenă, eliberat de unele fructe în timpul coacerii.

Atât bananele, cât și merele produc etilenă, iar acest gaz accelerează procesul de maturare. Atunci când sunt ținute împreună, efectul se amplifică, iar fructele se strică mai repede decât te-ai aștepta.

În plus, într-o fructieră adâncă, etilena se poate acumula parțial, creând un mediu care grăbește degradarea alimentelor.

Nu doar merele sunt o problemă. Alte fructe și chiar unele legume – precum kiwi, roșiile sau cartofii – pot influența același proces.

Cum depozitezi corect bananele

Pentru a le păstra mai mult timp proaspete:

  • ține bananele departe de alte fructe care produc etilenă
  • evită să le depozitezi în boluri adânci, unde gazele se acumulează
  • ideal, agață-le într-un suport special
  • dacă le consumi rapid, nu este necesar să le pui în frigider

În final, modul în care alegi să depozitezi fructele ține și de obiceiurile tale, dar mici ajustări pot face diferența între fructe proaspete și unele care se strică prea repede.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
04 mai
Securitatea alimentară din Emiratele Arabe Unite, în pericol, din cauza crizei din Strâmtoarea Hormuz/ Aproape 70% din necesarul alimentar al țării depinde de această singură rută maritimă!
Securitatea alimentară din Emiratele Arabe Unite, în pericol, din cauza crizei din Strâmtoarea Hormuz/ Aproape 70% din necesarul alimentar al țării depinde de această singură rută maritimă!
Articole / Reportaje
03 mai
Cum va fi vremea/ Specialiștii recomandă accelerarea lucrărilor de semănat pentru culturile de primăvară
Cum va fi vremea/ Specialiștii recomandă accelerarea lucrărilor de semănat pentru culturile de primăvară
Articole / Reportaje
03 mai
A investit sau nu fostul vicepremier Gabriel Oprea 5 milioane euro, în ferma lui Gigi Nețoiu?/ La scurt timp după ce a făcut anunțul, acesta a șters postarea și a revenit cu o ”declarație publică”
A investit sau nu fostul vicepremier Gabriel Oprea 5 milioane euro, în ferma lui Gigi Nețoiu?/ La scurt timp după ce a făcut anunțul, acesta a șters postarea și a revenit cu o ”declarație publică”
Articole / Reportaje
03 mai
Ce mănâncă „copiii centenarilor”/ Care este dieta longevității în familie
Ce mănâncă „copiii centenarilor”/ Care este dieta longevității în familie
Articole / Reportaje
03 mai
Peste 120 de expozanți, ateliere și demonstrații pentru grădinari, la „Zilele Horticulturii Bucureștene”, între 7 și 10 mai
Peste 120 de expozanți, ateliere și demonstrații pentru grădinari, la „Zilele Horticulturii Bucureștene”, între 7 și 10 mai

Cele mai noi articole

De ce postul intermitent ar putea prelungi viața / Ce se întâmplă în corp după ce mănânci din nou
De ce postul intermitent ar putea prelungi viața / Ce se întâmplă în corp după ce mănânci din nou
Ce să faci la prima oră a dimineții dacă vrei să slăbești/ Nutiționist Tania Fântână: Obiceiurile de zi cu zi fac diferența
Ce să faci la prima oră a dimineții dacă vrei să slăbești/ Nutiționist Tania Fântână: Obiceiurile de zi cu zi fac diferența
Analiză/Piața globală a căpșunelor în 2026/ Fructele spaniole se vând cu 2,50–2,80 euro/kg, iar cele italiene ajung la 3,00–6,00 euro/kg/ Germania, UK și Franța, dependente de importuri!
Analiză/Piața globală a căpșunelor în 2026/ Fructele spaniole se vând cu 2,50–2,80 euro/kg, iar cele italiene ajung la 3,00–6,00 euro/kg/ Germania, UK și Franța, dependente de importuri!
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
VIDEO | Ladies & business (Episodul 13) | „Crăița Merelor” sau cum transformi o livadă de familie într-un business care aduce turiști și educă o generație nouă de consumatori / Corina Oprea: „Suntem deschiși către tehnologie, însă încercăm să o folosim inteligent”
Condimentul folosit de secole în bucătărie, care ar putea ajuta la slăbit / Studiul care arată efecte directe asupra grăsimii și colesterolului
Condimentul folosit de secole în bucătărie, care ar putea ajuta la slăbit / Studiul care arată efecte directe asupra grăsimii și colesterolului