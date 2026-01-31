Începutul unui nou an aduce, de regulă, rezoluții legate de sănătate, dar și tentația soluțiilor rapide. Nutriționistul Tania Fântână atrage atenția că, după 35-40 de ani, organismul nu mai reacționează bine la diete restrictive, detoxuri sau provocări de scurtă durată. Abordarea eficientă este alta: obiceiuri mici, aplicate zilnic, care susțin energia, greutatea, hormonii și starea generală de bine.

Pentru 2026, Tania Fântână propune zece direcții clare în alimentație și stil de viață. Prima este structura meselor: trei mese hrănitoare pe zi, gândite din timp, reduc pofta de dulce și stabilizează glicemia. A doua vizează includerea proteinelor la fiecare masă, esențiale pentru menținerea masei musculare, a metabolismului și a imunității, cu alternarea surselor animale și vegetale.

Un alt punct important este micul dejun. Cafeaua băută zilnic pe stomacul gol poate afecta hormonii stresului, în timp ce un mic dejun simplu, cu proteine și fibre, susține energia și concentrarea. În același timp, planificarea meselor devine mai importantă decât gătitul complicat, pentru a reduce stresul și deciziile alimentare luate pe fugă.

Nutriționistul subliniază că eliminarea completă a carbohidraților nu este o soluție. Ovăzul, orezul, cartofii, pâinea integrală sau pastele, consumate în cantități moderate și combinații corecte, susțin echilibrul hormonal. Mișcarea zilnică, în special mersul pe jos, și exercițiile de forță de două ori pe săptămână completează acest tablou, alături de un somn de calitate, considerat o prioritate, nu o opțiune.

Dulcele nu este interzis, ci ales cu grijă și consumat conștient, preferabil după mesele principale. În final, Tania Fântână vorbește despre nevoia de mai multă blândețe față de propriul corp. După 35-55 de ani, nu câștigă planurile drastice, ci cele sustenabile, adaptate fiecărei persoane. 2026, spune ea, este despre decizii potrivite, consecvente, care pot fi urmate tot anul.