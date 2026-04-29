Data viitoare când mergi la cumpărături, s-ar putea să privești rafturile cu alți ochi. Etichetele atrăgătoare, ambalajele „curate” și promisiunile de tip „natural” sau „autentic” nu spun întotdeauna întreaga poveste. De cele mai multe ori nu este vorba despre o înșelătorie directă, ci despre formulări vagi sau prezentări care pot crea așteptări diferite față de realitate. Adevărul se găsește, de regulă, în lista de ingrediente, acolo unde detaliile sunt mai puțin vizibile. Iată câteva dintre cele mai comune produse din supermarket care nu sunt chiar ceea ce par, potrivit Thetakeout.

11 produse din supermarket care nu sunt chiar ceea ce par

Mierea

Mierea din supermarket, chiar și atunci când este etichetată drept „pură”, nu este neapărat echivalentul mierii crude, direct din stup. În multe cazuri, produsele sunt ultrafiltrate pentru a avea un aspect limpede și stabil în timp, proces care elimină polenul și o parte dintre enzimele naturale.

Mai mult, există situații documentate în care mierea este diluată cu siropuri mai ieftine, precum cel de porumb sau de orez, fără ca acest lucru să fie evident pentru consumator. Practica este cunoscută drept adulterare alimentară și este dificil de detectat fără analize de laborator.

- articolul continuă mai jos -

Wasabi

Pasta verde servită lângă sushi este, în majoritatea cazurilor, departe de a fi wasabi autentic. În locul plantei Wasabia japonica, greu de cultivat și costisitoare, se folosește un amestec de hrean, muștar și colorant alimentar.

Wasabiul real are un gust mai complex și o iuțeală care dispare rapid, în timp ce varianta imitativă este mai agresivă și persistentă. Diferența este subtilă pentru consumatorul obișnuit, dar relevantă în ceea ce privește autenticitatea produsului.

Batoanele de „crab”

Așa-numitele batoane de crab conțin, de regulă, foarte puțin sau deloc crab. Produsul este realizat din surimi, o pastă obținută din pește alb, amestecată cu amidon, albuș de ou și diverși aditivi, apoi modelată și colorată pentru a imita carnea de crab.

Din punct de vedere nutrițional, diferența este semnificativă: conținut mai scăzut de proteine și un aport mai ridicat de carbohidrați și zaharuri adăugate.

Uleiul de măsline „extra virgin”

Eticheta „extra virgin” sugerează un produs pur, obținut prin metode mecanice și fără defecte. În realitate, controlul asupra acestor standarde nu este întotdeauna riguros, iar unele produse pot fi amestecate cu uleiuri de calitate inferioară sau chiar cu alte tipuri de ulei vegetal.

Chiar și atunci când produsul este autentic la început, depozitarea necorespunzătoare poate duce la degradarea calității, fără ca acest lucru să fie evident pentru consumator.

Siropul „de arțar”

Siropul de arțar autentic este obținut printr-un proces complex, din seva arborilor de arțar, ceea ce explică prețul mai ridicat.

În schimb, multe produse din supermarket sunt realizate din sirop de porumb bogat în fructoză, coloranți și arome artificiale, menite să reproducă gustul original. Etichetele precum „aromă de sirop de arțar” indică, de fapt, un produs fără legătură reală cu arțarul.

Vanilia

Aroma de vanilie este adesea rezultatul utilizării vanilinei sintetice, un compus creat pentru a imita gustul vaniliei naturale. Aceasta poate fi obținută din diverse surse, inclusiv din lignină sau derivați petrochimici.

Deși sigură pentru consum, diferența constă în faptul că produsul nu conține extract real de vanilie, în ciuda impresiei create de etichetă.

Parmezanul ras

Parmezanul vândut sub formă rasă conține frecvent celuloză, o fibră vegetală utilizată pentru a preveni lipirea. În anumite cazuri, analizele au arătat niveluri mai mari decât cele necesare, sugerând utilizarea acesteia ca agent de umplere.

De asemenea, unele produse pot include și alte tipuri de brânzeturi mai ieftine, fără o mențiune clară pe eticheta principală.

Ciocolata albă

Deși derivă din cacao, ciocolata albă nu conține solide de cacao, ci doar unt de cacao, zahăr și lapte.

În variantele mai ieftine, untul de cacao poate fi înlocuit cu grăsimi vegetale, ceea ce îndepărtează și mai mult produsul de definiția clasică a ciocolatei.

Produsele cu „afine”

Multe produse procesate care promovează prezența afinelor conțin, în realitate, bucăți fabricate din zahăr, amidon și coloranți, concepute pentru a imita fructul.

În unele cazuri, afinele reale sunt prezente în cantități foarte mici sau lipsesc complet, fiind înlocuite de aceste variante procesate, mai ieftine și mai stabile.

Tonul alb

Produsele etichetate drept „ton alb” pot conține, de fapt, escolar — un pește diferit, dar similar ca textură.

Consumul acestuia în cantități mari poate provoca probleme digestive, motiv pentru care unele țări au impus restricții sau obligația de etichetare clară.

Sucurile de fructe

Un suc etichetat drept „rodie” sau „merișor” poate avea ca bază principală sucul de mere sau de struguri, mai ieftin și mai ușor de produs.

Deși eticheta poate menționa „100% suc”, acest lucru nu garantează că provine în totalitate din fructul promovat pe ambalaj. Ordinea ingredientelor rămâne cel mai bun indicator al compoziției reale.

Cum citești corect eticheta

Etichetele nu mint, dar nici nu spun întotdeauna întreaga poveste. În multe cazuri, diferența dintre ceea ce sugerează ambalajul și conținutul real ține de formulări vagi, ingrediente ascunse în listă sau așteptări create prin marketing.

Pentru consumator, cea mai sigură metodă rămâne citirea atentă a etichetei, dincolo de denumirea produsului. Ordinea ingredientelor, termenii folosiți și nivelul de procesare pot oferi indicii clare despre ce ajunge, de fapt, în coșul de cumpărături.

Într-un context în care produsele sunt tot mai procesate și prezentate atractiv, un minim de atenție la detalii face diferența între percepție și realitate.