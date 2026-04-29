Durerile articulare și musculare nu țin doar de efort fizic sau vârstă. Tot mai multe cercetări arată că alimentația influențează direct inflamația din organism, refacerea țesuturilor și intensitatea durerii. Ceea ce mâncăm zilnic poate amplifica sau, dimpotrivă, reduce disconfortul resimțit la nivelul articulațiilor și mușchilor. Alexandru Ilie, fizioterapeut doctorand, dezvăluie, pentru G4Food, care sunt alimentele care pot agrava sau reduce inflamația.

„În practica clinică, această relație devine evidentă atunci când modificările alimentare sunt asociate cu ameliorarea simptomelor. Mulți pacienți pornesc de la ideea că problema este exclusiv mecanică, însă în numeroase cazuri există o componentă inflamatorie susținută de alimentație”, explică Alexandru Ilie, fizioterapeut doctorand.

Inflamația, mecanismul din spatele durerii

Majoritatea durerilor cronice articulare și musculare au la bază o componentă inflamatorie. Inflamația acută este un proces normal, însă atunci când devine cronică afectează structurile musculoscheletale.

Alimentația influențează acest proces prin reglarea nivelului de citokine proinflamatorii, modificarea microbiomului intestinal și aportul de nutrienți implicați în refacerea țesuturilor.

Un studiu publicat în The American Journal of Clinical Nutrition arată că dietele bogate în acizi grași omega-3 reduc semnificativ markerii inflamatori, în timp ce dietele bogate în zahăr și grăsimi procesate îi cresc.

Zahărul și alimentele procesate: factorii care agravează simptomele

Consumul frecvent de zahăr duce la formarea produselor finale de glicare avansată, compuși care favorizează inflamația și rigidizarea țesuturilor.

Un studiu publicat în Journal of Clinical Investigation a arătat că nivelurile ridicate ale acestor substanțe sunt asociate cu degradarea colagenului, esențial pentru sănătatea articulațiilor.

„Pacienții cu dureri cronice observă adesea o intensificare a simptomelor după perioade cu alimentație bogată în zahăr. Acest lucru are o explicație biologică directă, nu este o simplă coincidență”, spune Alexandru Ilie.

Produsele ultraprocesate și grăsimile trans contribuie, la rândul lor, la inflamația sistemică. Studiile publicate în BMJ arată o asociere clară între consumul acestor alimente și riscul crescut de boli inflamatorii cronice, inclusiv artrită.

Excesul de acizi grași omega-6, proveniți din uleiuri rafinate, poate favoriza inflamația atunci când nu există un echilibru cu omega-3. Dieta modernă tinde să dezechilibreze acest raport, favorizând inflamația.

Consumul excesiv de alcool afectează regenerarea musculară și crește inflamația. Cercetările din Alcohol Research arată că alcoolul inhibă sinteza proteinelor musculare și întârzie recuperarea.

Ce ajută: omega-3, antioxidanții și proteinele

În contrast, acizii grași omega-3, regăsiți în pește gras, semințe și nuci, au un efect antiinflamator bine documentat. Meta-analizele arată reducerea durerii la pacienții cu artrită reumatoidă.

Antioxidanții din fructe și legume contribuie la reducerea stresului oxidativ, iar dieta mediteraneană este asociată cu o scădere semnificativă a durerilor articulare, potrivit studiului PREDIMED publicat în New England Journal of Medicine.

„Proteinele sunt esențiale pentru refacerea musculară. Fără un aport adecvat, organismul nu dispune de resursele necesare pentru regenerare. Refacerea nu se face doar prin repaus și exerciții, ci și prin nutriție adecvată”, subliniază Alexandru Ilie.

Deficiențele nutriționale care pot agrava durerea

Deficitul de vitamina D este frecvent asociat cu dureri musculare și articulare. Un studiu realizat de Mayo Clinic arată o prevalență ridicată a acestui deficit la pacienții cu dureri nespecifice.

Magneziul joacă un rol important în relaxarea musculară și prevenirea crampelor, iar lipsa acestuia este asociată cu o sensibilitate crescută la durere.

De asemenea, microbiomul intestinal influențează inflamația sistemică. Studiile arată că pacienții cu artrită au un profil microbiologic diferit față de persoanele sănătoase, iar alimentația influențează direct acest echilibru.

Dieta antiinflamatoare și stilul de viață

Dieta mediteraneană rămâne una dintre cele mai studiate în contextul inflamației. Aceasta include un consum ridicat de legume, fructe, pește și ulei de măsline și este asociată cu îmbunătățirea funcției articulare.

Dieta antiinflamatoare elimină alimentele procesate și zahărul și pune accent pe alimente integrale. În anumite cazuri, eliminarea glutenului poate reduce simptomele la persoanele sensibile.

„Alimentația interacționează cu stilul de viață. Activitatea fizică, somnul și stresul influențează rezultatele. Ameliorarea durerii apare frecvent atunci când intervențiile sunt combinate”, explică Alexandru Ilie.

Ce schimbări pot face diferența

Schimbările alimentare eficiente includ reducerea zahărului, creșterea consumului de alimente integrale, un aport adecvat de proteine și corectarea deficiențelor nutriționale.

Relația dintre alimentație și durere nu este identică pentru toți pacienții. Factorii genetici, stilul de viață și afecțiunile existente influențează răspunsul individual.

Nu există o dietă universală, dar există tipare alimentare care pot reduce inflamația și durerea. Rolul specialistului este de a adapta recomandările la fiecare caz.

Alimentația devine astfel o componentă esențială în gestionarea durerilor cronice, iar integrarea ei în strategiile de recuperare este susținută atât de studii, cât și de experiența clinică.