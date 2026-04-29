Deși Paștele nu a fost cu mult timp în urmă, așteptăm cu nerăbdare o nouă vacanță. Cea de 1 Mai este de multe ori legată de mâncare și cam atât. Iar când spun mâncare, mă refer la grătar. Știm deja cum arată mesele de 1 Mai: grătarul sfârâie, carnea miroase bine, atmosfera e relaxată și, fără să ne dăm seama, ajungem să mâncăm mai mult și mai repede decât de obicei. Nu carnea în sine este problema, ci contextul: cantități mai mari, combinații grele, mai grase decât mâncăm de obicei, puțină mișcare și, de multe ori, lipsa unor alimente care să ajute digestia.

Contează mult ce pui lângă carne și ce alte obiceiuri adopți. De multe ori, până să se facă grătarul, suntem deja sătui din diverse „ciuguleli”: puțină brânză, puțin cașcaval, un cracker cu icre sau cremă de brânză, sărățele, biscuiți sărați, o cană sau mai multe de bere. Apoi vine grătarul și dăm vina pe carne că ne-a balonat și ne-a făcut să ne simțim greoi. În realitate, carnea nu balonează: nu conține fibre și nu fermentează, cel puțin nu ca produsele vegetale.

- articolul continuă mai jos -

Carnea, mai ales cea grasă sau procesată, este mai dificil de digerat. Are nevoie de mai mult timp și de mai mult efort din partea sistemului digestiv. Dacă o combini cu pâine albă, cartofi prăjiți și alcool, ai creat exact contextul în care apar balonarea, senzația de greutate și somnolența după masă. În schimb, dacă lângă carne apar legume crude, verdețuri și fibre, lucrurile se schimbă.

Păstrează porția pe care o mănânci și acasă. De ce să pui dublu în farfurie? Oricum, după carne cu salată urmează aproape întotdeauna și un desert.

Legumele care ajută digestia sunt, în general, cele bogate în apă și fibre ușor digerabile: salata verde, rucola, castraveții, dovlecelul crud sau ușor gătit, roșiile (dacă sunt bine tolerate), ridichile, morcovul crud. Toate acestea susțin tranzitul și „ușurează” masa. Verdețurile aromatice, precum pătrunjelul sau mărarul, nu sunt doar pentru gust, ci și pentru efectul lor digestiv. Nu le ocoli și adaugă-le.

Pe de altă parte, sunt și legume care pot pune presiune pe digestie, mai ales în combinație cu carne: varza crudă în cantitate mare, ceapa, usturoiul în exces sau leguminoasele (fasole, năut) pot accentua balonarea, mai ales dacă deja mănânci mai mult decât de obicei. Nu înseamnă că sunt „rele”, ci doar că nu sunt cea mai bună alegere la grătar, în cantități mari. Nici porumbul din conservă nu este bine tolerat de mulți dintre noi.

Pâinea proaspătă, lipiile cu drojdie contribuie și ele la balonare și disconfort. Ia doar o gură, două, de poftă. Când pe masă există carne și salată, iar noi deja ne-am rotunjit puțin în ultima vreme, pâinea, lipiile și chiflele pot lipsi.

Un alt detaliu important este simplitatea. Cu cât combinațiile sunt mai simple, cu atât digestia este mai ușoară. Nu ai nevoie de salate complicate, ci de unele care aduc prospețime și echilibru. Evită să adaugi fructe peste legume și semințe. Chiar dacă gustul dulceag poate fi interesant, poate contribui la balonare.

Idei de salate, care merg bine lângă grătar

Iată două variante de salate care merg foarte bine lângă grătar:

Prima este o salată simplă de castraveți cu iaurt și mărar. Taie castraveții felii subțiri, adaugă iaurt simplu, puțin usturoi (opțional), mărar proaspăt și un strop de ulei de măsline. Este răcoritoare, ușor de digerat și echilibrează o masă mai grea. Iaurtul are și un efect calmant pentru stomac.

A doua este o salată de verdețuri cu lămâie și semințe. Combină rucola, salată verde și spanac baby, adaugă semințe de dovleac sau floarea-soarelui și un dressing simplu din ulei de măsline și zeamă de lămâie. Este crocantă, ușoară și aduce contrastul necesar lângă carne. Fibrele ajută digestia, iar aciditatea stimulează secreția de sucuri digestive.

Contează și ritmul în care mănânci. Chiar dacă alegi combinații bune, dacă mănânci rapid și mult, digestia va avea de suferit. Salata nu este doar „decor”, ci ar trebui să fie prezentă de la începutul mesei.

Evită și ciugulitul continuu. Adună tot ce vrei să mănânci într-o singură masă și acordă-i timp.

Nu e vorba să renunți la grătar sau la plăcerea de a mânca. Contează cum construiești masa, astfel încât să te simți bine și după, nu doar pe moment.