România continuă să importe tot mai multe produse agroalimentare, însă consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la preț, pe fondul inflației și al majorării taxelor. Acesta este unul dintre principalele concluzii ale celui mai recent raport al Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), care analizează evoluția pieței alimentare din România, notează Economedia.

Potrivit documentului, importurile agroalimentare au ajuns în 2025 la 16,1 miliarde de dolari, în creștere cu 5,2% față de anul anterior. Peste 80% dintre produse au provenit din statele Uniunii Europene, principalele surse fiind Germania, Ungaria, Polonia și Olanda. Cele mai importate categorii au fost carnea, produsele lactate, cerealele, oleaginoasele și băuturile.

În același timp, exporturile agricole ale României au avut un avans mult mai puternic, de 22%, până la 14,3 miliarde de dolari, susținute de livrările de cereale, semințe oleaginoase, animale vii și grăsimi vegetale și animale. Ca urmare, deficitul comercial agricol s-a redus la jumătate, de la 3,6 miliarde de dolari în 2024 la 1,8 miliarde de dolari în 2025.

Inflația schimbă obiceiurile de consum

USDA arată că inflația și majorarea TVA au modificat comportamentul consumatorilor români. După creșterea TVA la alimente de la 9% la 11% și a celei aplicate produselor nealimentare de la 19% la 21%, consumul alimentar a rămas aproape stagnant.

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Inflația anuală a ajuns la 9,7% la sfârșitul anului 2025 și a urcat la 10,9% în mai 2026, ceea ce a amplificat presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

Datele Institutului Național de Statistică, citate în raport, arată că alimentele și băuturile nealcoolice reprezintă 32,2% din cheltuielile lunare ale unei gospodării, în timp ce doar 2,4% din venituri sunt direcționate către hoteluri și restaurante.

Retailerii mizează pe mărcile proprii

În acest context, marile lanțuri de magazine își adaptează oferta. Raportul USDA evidențiază că supermarketurile continuă să domine piața, iar retailerii investesc tot mai mult în dezvoltarea mărcilor proprii și în produse cu prețuri accesibile.

Analiza arată că principalul criteriu de cumpărare pentru români rămâne raportul calitate-preț, iar magazinele de proximitate și supermarketurile sunt în continuare principalele locuri în care consumatorii își fac cumpărăturile alimentare.

Raportul menționează și consolidarea pieței de retail prin integrarea rețelei Profi în grupul Mega Image, controlat de Ahold Delhaize, ceea ce creează cel mai mare retailer alimentar din România, fără schimbarea identității comerciale a celor două branduri.

Comerțul online continuă să crească

USDA remarcă și dezvoltarea accelerată a comerțului electronic. Piața românească de e-commerce pentru produse fizice a ajuns la 8,3 miliarde de dolari în 2025, cu 8% peste nivelul anului precedent.

Peste 74% dintre utilizatorii de internet din România au făcut cumpărături online în ultimele 12 luni, iar țara se află în top 10 al statelor membre ale Uniunii Europene după ponderea comerțului electronic în PIB.

Raportul arată că deciziile de cumpărare sunt influențate tot mai mult de rețelele sociale, recenziile online și recomandările influencerilor. Totuși, consumatorii rămân foarte sensibili la promoții, costurile de livrare și raportul dintre preț și calitate.

Restaurantele caută soluții pentru reducerea costurilor

Sectorul HoReCa resimte și el efectele presiunii asupra bugetelor populației. Potrivit USDA, restaurantele tradiționale au înregistrat o scădere a numărului de clienți, în timp ce restaurantele cu servire rapidă și comenzile prin platformele de livrare continuă să câștige teren.

Pentru a-și menține profitabilitatea, operatorii au redus dimensiunea porțiilor, au simplificat meniurile și au accelerat investițiile în digitalizare, prin kioskuri de comandă și aplicații mobile.

România rămâne atractivă pentru exportatori

Concluzia raportului este că România rămâne o piață cu potențial de creștere pentru produsele alimentare, inclusiv pentru exportatorii americani. Totuși, succesul depinde din ce în ce mai mult de capacitatea companiilor de a oferi produse competitive din punctul de vedere al prețului.

USDA apreciază că produsele premium și cele cu valoare adăugată își păstrează potențialul de dezvoltare, însă concurența este dominată de furnizorii din Uniunea Europeană, iar sensibilitatea consumatorilor la preț rămâne principala caracteristică a pieței alimentare din România.