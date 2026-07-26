De câte ori n-am pățit-o cu ouăle fierte,când am început să le curățăm: coaja se lipea de albuș, bucăți de albuș se desprindeau o dată cu cojile, iar la final rămâneam cu un ou „ciupit” și inestetic. Dacă însă vom aplica cele câteva trucuri de mai jos vom obține de fiecare dată ouă fierte perfecte, cu o coajă care se desprinde fără probleme.
De ce se lipește coaja de albuș? Atunci când pui un ou în apă rece și îl încălzești treptat, proteinele din albuș se coagulează lent și au timp să se prindă de membrana interioară a cojii.
Secretul absolut constă în dublul șoc termic:
Introducerea oului direct în apă clocotită (proteina se contractă rapid și se desprinde de membrană).
Trecerea oului fierbinte direct în apă cu gheață (conținutul oului se strânge ușor, creând un spațiu de aer între albuș și coajă).
Scoate ouăle din frigider și lasă-le să ajungă la temperatura camerei. Nu prea mult dacă afară sunt 40 de grade, nu vrem să se strice.
Pune la fiert o cratiță cu apă suficientă cât să acopere ouăle. Adaugă un strop de oțet și puțină sare. Aciditatea oțetului înmoaie ușor calciul din coajă și ajută la coagularea rapidă a albușului în cazul în care un ou se crapă accidental.
Când apa începe să clocotească (să facă bule), pune ușor ouăle cu ajutorul unei linguri în apă. Reglează focul la nivel mediu și lasă-le să fiarbă timp de 10 – 12 minute pentru ouă fierte tare. Dacă îți dorești un gălbenuș moale sau cleios, redu timpul la 5– 7 minute.
În timp ce ouăle fierb, pregătește un bol adânc umplut cu apă foarte rece și cuburi de gheață. Imediat ce s-a scurs timpul de fierbere, scoate ouăle din apa clocotită și scufundă-le direct în baia de gheață. Lasă-le acolo timp de 5 – 10 minute.
Scoate oul din apa rece și lovește-l ușor de blat sau masă la ambele capete, apoi rostogolește-l apăsând ușor cu palma pentru a crea o rețea de crăpături fine pe toată suprafața.
Curăță oul scufundat în bolul cu apă rece sau direct sub jetul de apă de la robinet. Apa va pătrunde sub membrana subțire, făcând ca bucățile de coajă să alunece fără niciun efort.
Dacă ai de ales, nu folosi ouă proaspete cumpărate de 1 zi sau din aceeași zi. Ouăle care au stat câteva zile în frigider au un pH mai ridicat și un spațiu de aer mai mare la capăt, fiind considerabil mai ușor de curățat decât cele ultra-proaspete.
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