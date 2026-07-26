De câte ori n-am pățit-o cu ouăle fierte,când am început să le curățăm: coaja se lipea de albuș, bucăți de albuș se desprindeau o dată cu cojile, iar la final rămâneam cu un ou „ciupit” și inestetic. Dacă însă vom aplica cele câteva trucuri de mai jos vom obține de fiecare dată ouă fierte perfecte, cu o coajă care se desprinde fără probleme.

Șocul termic este principalul secret

De ce se lipește coaja de albuș? Atunci când pui un ou în apă rece și îl încălzești treptat, proteinele din albuș se coagulează lent și au timp să se prindă de membrana interioară a cojii.

Secretul absolut constă în dublul șoc termic:

Introducerea oului direct în apă clocotită (proteina se contractă rapid și se desprinde de membrană). Trecerea oului fierbinte direct în apă cu gheață (conținutul oului se strânge ușor, creând un spațiu de aer între albuș și coajă).

Ghid pas cu pas pentru fierberea perfectă

Scoate ouăle din frigider și lasă-le să ajungă la temperatura camerei. Nu prea mult dacă afară sunt 40 de grade, nu vrem să se strice.

Pune la fiert o cratiță cu apă suficientă cât să acopere ouăle. Adaugă un strop de oțet și puțină sare. Aciditatea oțetului înmoaie ușor calciul din coajă și ajută la coagularea rapidă a albușului în cazul în care un ou se crapă accidental.

- articolul continuă mai jos -

Când apa începe să clocotească (să facă bule), pune ușor ouăle cu ajutorul unei linguri în apă. Reglează focul la nivel mediu și lasă-le să fiarbă timp de 10 – 12 minute pentru ouă fierte tare. Dacă îți dorești un gălbenuș moale sau cleios, redu timpul la 5– 7 minute.

În timp ce ouăle fierb, pregătește un bol adânc umplut cu apă foarte rece și cuburi de gheață. Imediat ce s-a scurs timpul de fierbere, scoate ouăle din apa clocotită și scufundă-le direct în baia de gheață. Lasă-le acolo timp de 5 – 10 minute.

Trucuri rapide pentru o curățare impecabilă