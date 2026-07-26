În zilele caniculare, tot mai mulți consumatori înlocuiesc cafeaua sau ceaiul fierbinte cu ceaiul rece. Însă diferențele dintre produsele de pe raft sunt mari, iar multe dintre băuturile comercializate drept „iced tea” conțin foarte puțin ceai și cantități importante de zahăr sau îndulcitori.

Potrivit unei analize publicate de The Guardian, ceaiul rece nu trebuie confundat cu băuturile foarte dulci care domină supermarketurile. Există variante preparate din infuzie de ceai în proporție de peste 90%, cu un gust autentic și un conținut redus de ingrediente artificiale.

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Nu toate ceaiurile reci sunt la fel

Multe dintre mărcile populare folosesc extract de ceai în cantități foarte mici, completat cu concentrate de fructe, arome și îndulcitori. Rezultatul este o băutură răcoritoare care seamănă mai degrabă cu un suc decât cu un ceai.

Există însă și produse care folosesc ceai preparat prin infuzare, păstrând aroma și ușoara astringență caracteristică frunzelor de ceai. Acestea sunt, de regulă, mai puțin dulci și oferă un gust mai apropiat de cel al unui ceai clasic.

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La ce să fii atent când alegi un ceai rece

Dacă vrei o variantă mai apropiată de un ceai autentic, merită să verifici lista ingredientelor:

procentul de ceai sau infuzie de ceai trebuie să fie cât mai mare;

evită produsele în care zahărul sau siropurile se află printre primele ingrediente;

alege variante îndulcite moderat sau fără zahăr adăugat;

sucurile și aromele naturale de fructe sunt de preferat aromelor artificiale.

Cea mai simplă variantă rămâne cea preparată acasă

Specialiștii citați de publicația britanică spun că cea mai bună soluție este prepararea ceaiului rece în casă. Un ceai negru, verde sau de fructe poate fi infuzat normal, lăsat să se răcească și servit cu gheață, felii de lămâie, portocală sau piersică. Pentru un plus de savoare se poate adăuga o cantitate mică de miere sau sirop de arțar, în funcție de preferințe.

Preparat astfel, ceaiul rece permite controlul cantității de zahăr și al intensității infuziei, fără aditivi sau arome artificiale.

Cum a apărut ceaiul rece

Deși este asociat în prezent cu sudul Statelor Unite, popularizarea ceaiului rece este atribuită comerciantului britanic Richard Blechynden. La Expoziția Mondială din 1904, organizată în St. Louis, acesta a început să servească ceai peste gheață, deoarece vizitatorii refuzau băuturile fierbinți din cauza temperaturilor ridicate. Ideea a avut succes și a contribuit la transformarea ceaiului rece într-una dintre cele mai populare băuturi ale verii.