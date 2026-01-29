Producătorii din industria alimentară și a băuturilor traversează un nou val de restructurări, pe măsură ce presiunile asupra marjelor de profit se intensifică. Fie că este vorba despre schimbarea preferințelor consumatorilor, fie despre extinderile accelerate din perioada pandemiei, companiile din sector anunță concedieri care afectează zeci de mii de angajați la nivel global, conform publicației Food Institute.

Tyson Foods a anunțat în luna noiembrie închiderea unei fabrici din Nebraska și realinierea operațiunilor într-o unitate din Texas. Procesul de reducere a personalului a început pe 20 ianuarie și va duce, în final, la eliminarea a aproximativ 5.000 de locuri de muncă.

„Tyson Foods regretă faptul că membrii echipei din complexul Lexington [Nebraska] vor fi disponibilizați, dar speră să realizeze această concediere cu cel mai mic impact posibil asupra vieților angajaților, familiilor acestora și comunității”, a transmis compania într-o scrisoare adresată Departamentului Muncii din Nebraska.

Potrivit Departamentului Agriculturii din SUA, aproximativ 2 milioane de persoane sunt angajate în producția de alimente și băuturi în Statele Unite, ceea ce reprezintă circa 1,1% din totalul locurilor de muncă non-agricole.

Nestlé a anunțat cea mai amplă reducere de personal, cu 16.000 de posturi eliminate la nivel mondial. În același timp, PepsiCo a închis recent două unități Frito-Lay din Florida, decizie care afectează 500 de angajați, iar Molson Coors a eliminat 400 de poziții administrative.

„Concedierile pe care le vedem sunt determinate în mare parte de trei factori”, a declarat Elana Schrank, reprezentant al firmei globale de consultanță Baringa. „În primul rând, cererea clienților se schimbă, atât în ceea ce privește gusturile pentru produse, cât și prin dorința crescută pentru experiențe digitale”.

„În al doilea rând, am observat mutări geografice recente în alte sectoare, precum sectorul bancar și energetic, cu apariția unor huburi de talente în sudul Statelor Unite”. „În cele din urmă, presiunea pentru creșterea automatizării inteligente, nu doar în producție, ci și în alte zone ale lanțului valoric, va continua să ducă la reduceri de personal”.

„Am observat și un efort susținut de recalificare a angajaților în zona inteligenței artificiale”

Schrank a precizat că firmele care gestionează eficient aceste tranziții încearcă să își păstreze forța de muncă specializată, relocând angajații cu competențe-cheie atunci când închid unități de producție.

„Am observat și un efort susținut de recalificare a angajaților în zona inteligenței artificiale și a altor tehnologii de automatizare, pentru a crește eficiența în rolurile actuale, cu beneficii vizibile în productivitatea viitoare”, a mai spus Schrank.

Unii specialiști din industrie estimează că amploarea concedierilor în masă ar putea scădea în acest an, fiind înlocuită de reduceri graduale de personal.

„În schimb, ne putem aștepta la un trend de concedieri succesive, închideri de facilități și «tăieri tăcute» prin reducerea programelor de lucru și a rolurilor”, a explicat avocata specializată în dreptul muncii Kelsey Szamet. „O astfel de strategie poate ajuta la echilibrarea bugetelor pe termen scurt, dar poate accelera fluctuația de personal, sindicalizarea și procesele, odată ce economia își revine”.

Szamet pune actualul val de concedieri pe seama presiunilor asupra marjelor, generate de extinderile rapide din ultimii ani și de deciziile accelerate de automatizare.

„Este interesant faptul că multe dintre aceste concedieri au loc într-un context în care productivitatea angajaților rămași crește, ceea ce poate genera reclamații legate de salarizare, represalii sau alte litigii”, a afirmat aceasta.

În ultimele luni din 2025, mai multe companii din sectorul alimentar și al băuturilor au anunțat concedieri pentru 2026. Pe lângă cele deja menționate, Archer-Daniels-Midland a anunțat disponibilizarea a 700 de angajați, în cadrul unui proces de restructurare. Reduceri de personal au mai fost raportate și de Beyond Meat, General Mills, Heineken, Hormel, Perdue Farms, Post Holdings și Utz.