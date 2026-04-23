Nestlé Spania a comunicat oficial marți intenția de a iniția o procedură de concediere colectivă care va afecta maximum 301 angajați. Măsura vizează personalul din birouri, echipele de vânzări, centrele de distribuție și câteva unități de producție din regiuni precum Pontevedra, Asturias, Cantabria, Cáceres, Tarragona și Girona, anunță ABC.

De ce a luat Nestlé această decizie?

Reprezentanții companiei, celebră la nivel mondial pentru ciocolata și produsele sale alimentare, explică faptul că această „transformare operațională” este un răspuns direct la provocările actuale ale pieței de larg consum:

Creșterea costurilor de operare: Inflația și logistica pun presiune pe marjele de profit.

Schimbarea obiceiurilor de consum: Clienții se orientează tot mai mult către mărcile proprii ale retailerilor (mărci „de distribuție”, mărcile „albe”).

Digitalizarea și automatizarea: Nestlé urmărește un model de afaceri mai agil și mai eficient prin digitalizarea proceselor.

Impactul concedierilor în Spania și la nivel global

Deși Nestlé a încheiat ultimul exercițiu financiar cu venituri de 2,58 miliarde de euro (o creștere de 4,1%), compania consideră ajustarea necesară pentru viabilitatea pe termen lung.

În Spania: Compania are peste 4.000 de angajați, dintre care 900 lucrează doar la fabrica din La Penilla de Cayón (Cantabria), cel mai important centru de producție de cacao, ciocolată și lapte praf.

La nivel global: Sub conducerea lui Pablo Isla, Nestlé implementează un plan strategic masiv care prevede reducerea schemei de personal cu 16.000 de angajați în următorii doi ani, dintr-un total de 270.000 la nivel mondial.

Ce urmează pentru angajați?

Conducerea Nestlé Spania a dat asigurări că procesul se va desfășura sub principiul transparenței și al respectului. Compania a promis un dialog onest cu sindicatele pentru a găsi soluții care să minimizeze impactul asupra familiilor afectate și pentru a oferi sprijin pe parcursul acestei perioade de tranziție.