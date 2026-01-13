Momentul poate marca astfel dispariția industriei românești a îngrășămintelor, pentru că Azomureș era ultimul combinat chimic încă funcțional. Deopotrivă, suntem într-un moment critic pentru securitatea alimentară a României, iar agricultura românească se vede împinsă într-o dependență totală de importuri, mai ales într-un moment în care noile taxe europene pe carbon amenință să explodeze prețurile fertilizatorilor.

Producătorul de la Târgu Mureș asigura în anii normali jumătate din necesarul de îngrășăminte al țării, însă a devenit victima volatilității pieței energetice, de la momentul începerii războiului din Ucraina.

Fără un acord de preluare sau un preț preferențial la gazul furnizat de Romgaz, producția locală devine necompetitivă în fața produselor ieftine venite din afara spațiului comunitar, cu precădere a celor rusești, așa cum arată datele Institutului Național de Stastică.

Agricultura românească are nevoie de o nutriție vegetală constantă pentru a menține productivitatea, dar, în prezent, producția internă mai acoperă doar o fracțiune neglijabilă, restul fiind asigurat prin importuri masive.

Această vulnerabilitate este accentuată de faptul că, de la 1 ianuarie 2026, introducerea taxei pe carbon la importurile din afara UE poate scumpi îngrășămintele cu peste 30%, așa cum arată estimările din presa europeană de profil.

Consumul total anual este de 2,5 – 3 milioane de tone îngrășăminte, din care importurile acoperă 2 milioane de tone, deci dependența și vulnerabilitatea agriculturii române de importuri este evidentă.

