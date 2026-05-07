Administratorul K-FOOD România, Saenuri Park, vorbește într-un interviu pentru G4Food despre explozia gastronomiei coreene în România, impactul serialelor K-drama asupra consumului și produsele care i-au cucerit pe români.

În 2019, când K-FOOD deschidea primul magazin în România, ramenul și kimchi-ul erau mai degrabă lucruri văzute în seriale decât produse pe care românii le puneau în coșul de cumpărături. Șase ani mai târziu, valul coreean a trecut de ecran și a ajuns direct în farfurii, iar businessul construit de Saenuri Park a crescut odată cu această fascinație. Astăzi, K-FOOD are șapte magazine și un public fidel care nu mai caută doar produse asiatice, ci o experiență culturală completă.

Am stat de vorbă cu Saenuri Park despre începuturi, despre cum „se traduce” o bucătărie atât de diferită pentru piața locală și despre ce îi face, de fapt, pe români să revină pentru a doua porție de ramen.

Cum au devenit serialele coreene cel mai bun instrument de marketing pentru mâncare

G4Food: lansat K-FOOD în 2019, înainte ca valul coreean să devină mainstream în România. A fost mai mult intuiție sau analiză de piață?

Saenuri Park: A fost o combinație de intuiție și de observație atentă a pieței românești. Nu pot spune că exista atunci o piață clar definită pentru produsele alimentare coreene în România, dar se vedeau deja semnale: interesul pentru K-pop, seriale coreene care începeau să circule online, curiozitatea pentru cultură. Am simțit că este un moment incipient, dar cu un potențial real de creștere. Practic, am intrat într-o piață care nu era încă formată, dar despre care știam că va crește. Iar intuiția mea se pare că a fost corectă, pentru că iată, de la un magazin cu care am început atunci, acum avem 7 în total (5 în București și câte unul în Pitești și Ploiești).

G4Food: Ce ați văzut în România atunci, care v-a făcut să spuneți „acum e momentul”?

Saenuri Park: Am văzut o deschidere și mult entuziasm pentru cultura coreeană. Gastronomia coreeană este reprezentată des în filme și seriale și, cum am observat că acestea au tot mai mult succes în România, am spus că acum este momentul să aduc savoarea Coreei aici. Desigur, magazinele noastre nu se adresează doar fanilor K-Wave, cred că românii sunt mult mai curioși decât par la prima vedere și foarte dispuși să experimenteze, mai ales în zona food. În același timp, oferta era aproape inexistentă sau foarte limitată atunci când am început noi. Practic, există cerere latentă, dar nu existau suficiente opțiuni. Asta ne-a dat încredere că putem construi ceva de la zero.

De ce kimchi-ul produce primul mare „șoc de gust”

G4Food: Care a fost cel mai greu lucru de explicat românilor la început: gustul, ingredientele sau cultura din spatele lor?

Saenuri Park: Eu glumesc uneori, spunând că știu mulți români care cunosc cultura coreeană mai bine ca mine. Am întâlnit o mulțime de români care sunt atât de pasionați de Coreea încât studiază istoria, cultura, gastronomia, îmi povestesc unele lucruri pe care nici eu nu le mai știam sau ei le văd dintr-o perspectivă nouă. Mă umplu de bucurie astfel de întâlniri.

Gustul poate fi experimentat direct și, de multe ori, convinge încă de la prima încercare. Dar conceptul din spatele bucătăriei coreene — echilibrul dintre dulce, sărat, picant și fermentat, ideea de mâncare ca experiență socială — a fost mai greu de transmis. De exemplu, produsele fermentate, cum este kimchi, au nevoie de puțin context pentru a fi înțelese și apreciate. Sau de o asociere cu ceva românesc. De exemplu, primul lucru pe care l-aș spune cuiva care nu a încercat niciodată kimchi este că seamănă cu murăturile, dar mai picant și cu muuulte beneficii pentru sănătate.

G4Food: Cât de mult „traduceți” gustul coreean pentru piața locală?

Saenuri Park: Încercăm să nu-l „traducem” prea mult, pentru că autenticitatea este esențială. În schimb, îl „introducem” treptat. Recomandăm produse mai accesibile la început — de exemplu, ramen, snacks-uri sau sosuri — și apoi, pe măsură ce clientul capătă încredere, descoperă și gusturi mai intense sau mai specifice.

G4Food: Românii sunt cunoscuți pentru atașamentul față de mâncarea tradițională. Ce îi face, totuși, să se îndrăgostească de aromele coreene?

Saenuri Park: Cred că intensitatea și diversitatea aromelor. Bucătăria coreeană este foarte vie — ai contrast, ai texturi diferite, ai combinații surprinzătoare. Și, în mod interesant, există și puncte comune: românii apreciază mâncarea gătită, mesele consistente și ideea de a împărți mâncarea. De aici apare conexiunea. Totodată, cred că joacă un rol important și expunerea pe care oamenii o au la gastronomia coreeană – mâncarea este prezentată des în seriale și filme populare, vedetele kpop vorbesc des despre asta și totodată în ultimii ani au apărut o mulțime de show-uri care prezintă aromele coreene. Astfel, românii sunt atrași de alimentele coreene chiar înainte să guste.

G4Food: Care este cel mai mare „șoc de gust” pentru un client român aflat la prima experiență cu mâncarea coreeană?

Saenuri Park: De obicei, fermentația — în special kimchi — sau nivelul de picant. Sunt gusturi foarte diferite de cele pe care le întâlnești în bucătăria europeană. Dar, de multe ori, acest „șoc” devine rapid o curiozitate, iar apoi o preferință.

Ramenul, poarta de intrare în gastronomia coreeană

G4Food: Cât de direct vedeți impactul serialelor și filmelor asupra vânzărilor? Aveți exemple concrete care v-au surprins?

Saenuri Park: Impactul este foarte direct. După lansarea unor seriale populare, vedem imediat creșteri ale vânzărilor pentru anumite produse. De exemplu, ramenul coreean (prezentat mai recent în popularul K-pop DEMON HUNTERS) sau băuturile specifice apar frecvent în K-drame, iar oamenii vin și le caută exact pe acestea. A fost surprinzător cât de rapid se transformă expunerea dintr-un serial într-o cerere concretă în magazin. Totodată, prind bine la public și produsele care sunt promovate de vedete coreene și au poză pe ambalaj.

G4Food: Cum diferă consumatorul român de cel din alte piețe europene?

Saenuri Park: Consumatorul român este mai deschis la experiment decât în multe alte piețe, dar, în același timp, are nevoie de puțină ghidare la început. Nu cumpără doar din obișnuință, ci și din curiozitate. Odată ce descoperă un produs care îi place, devine foarte fidel.

Ce au în comun bucătăria românească și cea coreeană

G4Food: Există ceva din bucătăria românească care v-a surprins sau v-a inspirat?

Saenuri Park: Da, fermentația — de exemplu, varza murată. Este un punct comun foarte interesant cu bucătăria coreeană. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult ideea de mâncare confort, de preparate care aduc oamenii împreună. Există o căldură similară în ambele culturi.

G4Food: Dacă ar trebui să convingeți un român sceptic să încerce pentru prima dată mâncarea coreeană, ce i-ați spune?

Saenuri Park: I-aș spune să nu încerce „totul” de la început, ci să înceapă cu ceva simplu și să fie curios. Bucătăria coreeană nu este despre un singur gust, ci despre experiență. Și, de cele mai multe ori, surpriza este una plăcută.