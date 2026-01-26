Medicii veterinari din întreaga țară protestează luni în Piața Victoriei, față de reducerea finanțării serviciilor sanitar-veterinare și modul în care au fost adoptate recentele modificări legislative din domeniu. Acțiunea este organizată de Colegiul Medicilor Veterinari și vizează, potrivit organizatorilor, „afectarea gravă a sănătății publice, a sectorului zootehnic și a profesiei veterinare”. Potrivit informațiilor transmise de Agerpres, protestul are loc ca reacție la adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 89/2025, act normativ care, susțin reprezentanții profesiei, a fost aprobat fără avizul consultativ obligatoriu al Colegiului Medicilor Veterinari. Legislația în vigoare prevede explicit rolul CMV în avizarea proiectelor de acte normative care vizează exercitarea profesiei veterinare, scrie Pets&Cats.

Reprezentanții medicilor veterinari reclamă și lipsa transparenței decizionale. Proiectul de ordonanță ar fi fost publicat pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice cu doar o zi înainte de adoptare. „Adoptarea s-a făcut fără respectarea prevederilor privind transparența decizională în administrația publică”, susțin organizatorii protestului.

Impactul economic, neevaluat

Un alt punct major de nemulțumire îl reprezintă lipsa evaluării impactului economic asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Medicii veterinari afirmă că nu a fost realizat și publicat Testul IMM, așa cum prevede legea, și nici avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic. În aceste condiții, spun ei, măsurile adoptate au fost luate fără o analiză reală a consecințelor din teren. Reducerea cu 50% a finanțării acordate unităților medicale veterinare care derulează activități din programul strategic național este considerată cea mai gravă problemă. Protestatarii acuză lipsa justificării urgenței și caracterul unilateral al deciziei. „Reducerea finanțării face imposibilă exercitarea activității concesionate și golește de conținut un drept recunoscut prin lege”, se arată în comunicat.

La momentul adoptării ordonanței, erau în derulare peste 2.400 de contracte de concesiune, semnate pe o perioadă de patru ani. Medicii veterinari subliniază că oferta financiară este parte integrantă a acestor contracte, iar modificarea ei afectează principiul stabilității contractuale. Consecințele economice și sociale sunt descrise drept majore. Protestatarii avertizează că măsura va descuraja participarea la licitațiile publice, va reduce atractivitatea mediului rural pentru medicii tineri și va duce la concedieri. Din suma de 5.000 de lei brut, susțin aceștia, nu poate fi asigurat nici măcar un salariu decent.

Semnal de alarmă

Impactul se va resimți și asupra proprietarilor de animale. Numărul medicilor veterinari va scădea, distanțele de deplasare vor crește, iar costurile vor fi suportate de populație. În prezent, 370 de circumscripții sanitar-veterinare sunt deja fără contract, iar acest număr ar putea crește semnificativ. Medicii veterinari avertizează că animalele nu vor mai fi testate și vaccinate corespunzător împotriva unor boli precum tuberculoza, bruceloza, leucoza, antraxul sau rabia. Riscul transmiterii bolilor la om și apariția unor focare grave este considerat real, cu potențial impact asupra sănătății publice și exporturilor.

Protestul din Piața Victoriei marchează, spun organizatorii, un semnal de alarmă adresat autorităților, privind rolul esențial al serviciilor sanitar-veterinare în protejarea sănătății animalelor, a populației și a economiei.