Crama Domeniile Davidescu, Furnizor al Casei Regale a României, anunță o creștere de peste 28% a vânzărilor în 2025, cu o cifră de afaceri estimată la 17,3 milioane de lei, față de 13,8 milioane de lei anul trecut. Compania marchează astfel al șaselea an consecutiv de creștere pe piața din România, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților cramei, evoluția a fost susținută de extinderea distribuției în retail, accelerarea prezenței în HoReCa și lansarea unor produse noi, într-un context dificil pentru industria vinului, marcat de creșterea costurilor operaționale, presiuni fiscale și concurență tot mai puternică din partea vinurilor de import.

Compania arată că și-a mărit prezența în retail prin intrarea în noi rețele și consolidarea parteneriatelor existente, ajungând la o distribuție în peste 3.000 de magazine din România. În paralel, canalul HoReCa, lansat în 2024, a fost dezvoltat accelerat în acest an, cu focus pe restaurante și locații premium.

Un alt motor de creștere a fost extinderea portofoliului prin lansarea gamei DIVIN, care include vinarsuri maturate timp de 7, 10 și 20 de ani. Reprezentanții companiei spun că noua categorie de produse a fost bine primită de consumatori încă din primul an.

„Creșterea de 28% din 2025 vine într-un context de piață dificil pentru întreaga industrie, ceea ce o face cu atât mai valoroasă. Am intrat în rețele noi, am accelerat în HoReCa și am lansat gama DIVIN, care a primit o evaluare foarte bună din partea consumatorilor”, a declarat Andrian Davidescu.

Compania spune că rezultatele comerciale au fost susținute și de performanțele obținute în competițiile internaționale de profil. În 2025, vinurile din portofoliu au obținut 12 medalii de aur la concursuri precum Mundus Vini, Concours Mondial de Bruxelles, Vinarium și Sélections Mondiales des Vins Canada.

Crama exploatează în prezent peste 100 de hectare de viță-de-vie și spune că adaptează constant structura soiurilor cultivate în funcție de cererea din piață și de preferințele consumatorilor. În paralel, compania derulează proiecte de sustenabilitate, inclusiv utilizarea panourilor solare și inițiative de împădurire.

Reprezentanții Domeniile Davidescu afirmă că în 2025 s-a consolidat tendința de premiumizare a pieței vinului, consumatorii orientându-se mai mult către produse de calitate și soiuri autohtone precum Fetească Neagră și Rară Neagră.

Pentru 2026, compania estimează o nouă creștere de peste 20% și anunță lansarea propriului magazin online, extinderea distribuției și dezvoltarea canalului HoReCa. În planurile pentru anul viitor intră și lansarea unui spumant maturat în sticlă prin metoda clasică.